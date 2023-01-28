四年前网友自制IU&朴宝剑合作演戏的影片终於美梦成真！外加7组多剧混搭动图：「两人的火花太强啦！」

不管怎么搭配，IU 和朴宝剑的 CP 感都大爆发啊啊啊啊～！！！ ＊新剧《您辛苦了》确定合作

昨天最热门的韩剧话题，就是官宣 IU 和朴宝剑确定合作出演新剧《您辛苦了》，光是这个历代级的黄金组合就让网友为之疯狂，网上掀起一阵热烈讨论。

▼而网友更挖出了四年前的自制影片，直进男遇上害羞女的特别剪辑，根本是青春罗曼史的最佳典范：



▼此外，IU和朴宝剑十几年前合拍的呼噜噜刀削面也充分展现了两人纯真又可爱的CP感：



此外，网友更特制了两人多部韩剧人物的合辑，每一组造型跟人设都非常好搭！

【动图原网址可按此观看】

▼底层少女被阳光男孩救赎



▼互相得到对方的帮助，充满感激的爱



▼社内偷偷恋爱～



▼霸气社长遇上不听话的小奶狗



▼美术馆长看上怀才不遇的无名画家



▼让冷艳女忍不住嘴角上扬的开朗男子



▼欧式风格CP的华丽典范～



不管怎么搭都好配啊！！！两人将合作的新剧《您辛苦了》用四季描绘济州岛之美，讲述1950年代在岛上出生的少男少女之间，充满冒险人生的精彩故事。

IU饰演梦想成为诗人、性格叛逆的文学少女「爱顺」，朴宝剑饰演勤劳又诚实、默默守护爱顺的的少年「光植」，本剧由《三流之路》、《山茶花开时》的林尚春编剧，和《我的大叔》的金元锡导演合作。

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