SJ利特媽媽也看完紀錄片！「在軍隊的時候最辛苦吧，只盼望你活著出來就夠了」

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Disney+ 於本月（1月）18日公開「韓流帝王」‎ Super Junior紀錄片‎──《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》（共2集）。以Super Junior從2005年出道為開端，直至跨出亞洲、成為世界級藝人，背後不為人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」曾出現在Super Junior〈SUPERMAN〉之歌詞中，意思為「屹立不搖之人」。

隊長利特在紀錄片公開當晚，便更新個人Instagram，並留言：「稍微看了一下（紀錄片），因為眼淚流不停所以關掉了。大家請看一下吧。」粉絲們也相當有共鳴，在觀看紀錄片的同時，眼淚真的流不停嗚嗚嗚…

230126 #이특 YT (4)

어머니가 슈퍼주니어 다큐를 다 보시고

"너 군대에 있을 때 제일 힘들었다 그랬지? 엄마도 그 때 제일 많이 힘들었어. 엄마는 그 때 네가 살아서 나오기만을 기다리고 있었다." pic.twitter.com/i13ZsBEFgA — 하베 (@heiboe_bl) January 26, 2023

26日，利特通過個人YouTube頻道直播與粉絲們進行互動，也提到自己的媽媽看完紀錄片了。媽媽向利特表示：「你在軍隊時，最辛苦了對吧？媽媽也那麼覺得。媽媽當時只盼望著，只要你能活著出來就夠了。」聽完這些話的利特，眼眶也不由得濕濕的。

之後，利特提到，其實「環境」也是很重要的。比如：現在有「空兒」（利特的可愛狗狗）的陪伴、保持運動、打高爾夫球、忙碌的工作和生活等，這些都可以讓利特消除疲勞。

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