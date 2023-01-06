《无人岛的Diva》详细人物设定曝光，朴恩斌若接演将黝黑大变身、片酬估涨《禹英禑》3倍

朴恩斌去年在《非常律师禹英禑》饰演患有自闭症的律师大受好评，在剧终映之后，媒体与观众都相当关心她的下一步走向，新作品很可能是《无人岛的Diva》。

‎去年12月就有报导指称，朴恩斌接演《当你沉睡时》《Start-Up：我的新创时代》吴忠焕导演与朴惠莲编剧新作《无人岛的Diva》，其经纪公司Namoo Actors证实收到邀约但考虑中。而昨（6）日有媒体更进报导，透露剧情可能是双女主的架构，且朴恩斌片酬会大涨。

根据‎《Newsen》报导，《无人岛的Diva》讲述「徐木夏」因为对父亲的家暴忍无可忍，16岁时为了参加选秀而搭船离家出走，却因风浪漂流落到了无人岛而成了全罗岛孤岛少女。徐木夏就和经典好莱坞电影《浩劫重生》（劫后重生；Cast Away）里汤姆汉克扮演的查克一样，利用各种天然资源、海洋垃圾开始了荒岛生活，时隔15年奇迹般获救。

▼《浩劫重生》



获救之后，徐沐夏受访提到自己靠著最爱的歌手「尹兰珠」的歌曲支撑下去，意外有了机会和偶像尹兰珠同居。尹兰珠很可能就是另一位女主角，是个曾经是顶级明星，却接连因为专辑及投资失败而一无所有，只能寄居朋友，是个丧失任何欲望的40多岁悲观主义者，看著31岁才挑战当歌手的木夏涌起了热血为她应援，不过再次遭遇困难面临人生最大抉择。

该报导称，《无人岛的Diva》虽然标榜浪漫喜剧，「但更重要的是以明星和粉丝相遇的，两位30代、40代女人的梦想和友情，重点是成长」，且推测朴恩斌将为了《无人岛的Diva》改变招牌的净白形象，因为女主角徐木夏是黝黑又肌肉发达的设定。

朴恩斌的片酬还可能比《非常律师禹英禑》时增长三倍，预估每集片酬将达到1亿韩元到1亿5000万韩元（约241万台币～362万台币；61万港币～92万港币），虽然不及先前‎业界预测的突破2亿韩元与宋慧乔和全智贤齐名，不过涨了三倍已见朴恩斌的抢手程度与制作方对她的认可。



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