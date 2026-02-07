直播互动变争议！棒球选手李柱亨要求朴恩斌用「禹英禑」语气说话，韩网友怒批无礼掀热议！

近日，朴恩斌在自己的 IG 帐号上进行直播。当天，她分享自己日常生活的小趣事，例如品尝流行甜点「杜拜巧克力Q饼」，并与粉丝进行小小的烦恼谘询，互动十分热络。

直播过程中，韩国职棒 Kiwoom Heroes（培育证券英雄）的外野手李柱亨（이주형）在留言中写道：「请用『禹英禑』的语气说话。」虽然朴恩斌并未对留言做出回应，但观众将留言截图并在网路社群上扩散，引发热议。网友批评道：「朴恩斌对诠释禹英禑一角一向十分谨慎，为何会提出这样的要求」、「这不仅对演员无礼，对自闭症患者也不尊重」、「果然基础教育很重要啊」、「真的好讨厌哎呦」、「拜托你好好学习吧，运动员」等。



《非常律师禹英禑》讲述拥有天才头脑却患有自闭症光谱的新人律师禹英禑（朴恩斌 饰）在大型律师事务所中克服困难的故事。朴恩斌在演绎禹英禑时，不仅展现了高度集中力与记忆力等天才特质，还透过书籍与资料研究自闭症人士的行为模式，例如列举关注事物、重复语句、特定动作等刻板行为，并在表演中呈现。

朴恩斌先前在接受媒体访问时，曾多次强调自己对「禹英禑」这个角色始终抱持著谨慎的态度。她表示：「我认为单纯模仿真实自闭症人士的行为或说话方式，是身为演员不应跨越的伦理界线。」并补充说明：「为了不将他们的样貌工具化消费，我刻意排除了直接模仿。」





事件引发争议后，Kiwoom Heroes 方面表示：「李柱亨并非有意留言，本人也意识到自己的失误。」



另外，《非常律师禹英禑》第二季已正式开启制作。据业界透露，文智媛编剧目前正在撰写剧本，而第一季的出演者是否回归，也成为外界与粉丝高度关注的焦点。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻