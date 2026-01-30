黑马神剧《非常律师禹英禑》第二季正式启动！剧本撰写进行中，朴恩斌＆姜泰伍回归与否成焦点

掀起综合症的黑马韩剧《非常律师禹英禑》第二季正式开始制作，敲碗原班人马出演！

近日，据业界透露，文智媛编剧目前正在制作《非常律师禹英禑》第二季的剧本。第一季播出后大受好评，观众对第二季的期待声不断增加，制作公司 A Story 原本目标在 2024 年推出第二季，并在 2023 年与文智媛签订剧本撰写合约。

《非常律师禹英禑》由朴恩斌、姜泰伍、姜基荣（姜其永）、河润景、朱钟赫和朱玄英主演，讲述拥有天才头脑但患有自闭症光谱的新人律师禹英禑（朴恩斌 饰）在大型律师事务所的生存故事。剧集以口碑和实力获得爆发性反响：首集收视率仅 0.9%，但随著剧情推进，收视率逐渐攀升，最终回达到 17.5%，至今仍是 ENA 电视台戏剧的最高纪录；同时进入 Netflix 全球前十名。在《第59届百想艺术大赏》中，朴恩斌获得 TV 部门大赏，刘仁植获得导演奖。



不过，由於剧本制作进度延后，第二季的选角日程也一并推迟。饰演禹英禑的朴恩斌在去年接受采访时表示：「目前还没有接到《禹英禑》第二季选角的相关消息。」她在第一季结束后对是否出演第二季也持谨慎态度，坦言：「（出演第二季）似乎是一个很困难的问题。因为大家的喜爱，大家的期待也会更高，但当我思考『能够呈现比原本更好的表现吗』时，我无法给出肯定的答覆。」她补充说：「比起一开始决定接下禹英禑这个角色时，现在可能需要更大的决心。」而饰演李浚浩的姜泰伍则表示：「虽然内部还没有确切消息，但如果有机会，我真的想出演第二季。」



《非常律师禹英禑》第二季在剧本撰写与演员协商等前期准备完成后即将正式开拍，而第一季的出演者是否回归，也成为外界与粉丝最关注的焦点。剧迷们都期待能看到原班人马再度合体，延续这部热播剧的魅力！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻