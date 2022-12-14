「禹英禑」朴恩斌有望接拍《Start-Up》編導新劇《無人島的Diva》，懷揣歌手夢卻被困無人島、15年後一展歌喉

演員朴恩斌今年出演《非常律師禹英禑》后在多個國家獲得大量人氣，下一部作品的選擇也引起很多人關注。

童星出道的朴恩斌幾乎每年都有新作品，去年主演KBS古裝劇《戀慕》挑戰女扮男裝、獲得年度最佳女主角，今年再憑ENA律政劇《非常律師禹英禑》的自閉律師角色展現表演實力與可愛魅力，受到越來越多人的關注與喜愛。





今日有韓媒報導稱，朴恩斌將為新劇《無人島的Diva》擔任主角。 這部劇是浪漫喜劇類型，講述一名少女因不幸事故漂流到無人島，經過15年才在無人島被發現，之後在適應世界過程中發生的故事。

朴恩斌接到的角色是少女「木夏」（音），在鄉下中學讀書、有著歌手夢，雖然入選了網络創作者活動，但漂流到無人島而失去了人生中很長一段時間，回到外界後重新開始追夢。 如果朴恩斌確定出演，還將在劇中展現歌唱實力和方言演技，也讓人十分期待。



《無人島的Diva》由《當你沉睡時》《Start-Up》的吳忠煥導演與朴惠蓮編劇再度合作打造，目前正在制作準備階段，完成選角后即開始拍攝。

對此，朴恩斌所屬社表示確實接到出演邀約，正在討論。 目前朴恩斌正在消化海外粉絲見面會形成，將在12月24日與馬來西亞粉絲見面。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞