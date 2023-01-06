《换乘恋爱2》贤奎曾被JYP星探相中！他还透露与NCT在玹是国小、国中同学「他从小就很帅气」

《换乘恋爱2》男嘉宾贤奎和人气男团NCT的成员在玹是国小和国中同学，当时在网路上引发热烈讨论。

近日，贤奎和熙斗一起出演节目时，贤奎也被问「和 NCT 在玹是原本就认识的关系吗？」结果...熙斗看到贤奎学生时期的照片就说：「那时候看起来不傲气啊！」贤奎自己也说有点死气沈沈，有点像是乡村少年 XD 贤奎说：「那位朋友（在玹）应该记得我吧！我们一起上过补习班，一起玩过，他应该知道我的存在。」



贤奎还接著说：「Two top（颜值Top2）这种说法对我来说有点不容易，那位朋友是艺人，因为从小就是很帅气的人，现在也很成功，周围的人都在说在玹实在太帅气了，为他疯狂。他们这样说，会让我有点小尴尬。」



而贤奎还分享小时候被 JYP 星探 casting 的故事，他说：「小时候常常被 casting ，比较有记忆的是 JYP ，国三的时候...那时候拄著拐杖走路，当时从我妈妈的车拄著拐杖走下来，星探看到了，第二天就一直等到放学，跟我妈妈说『有没有让儿子成为艺人的想法？』还递了名片，我没有成为艺人的想法，也没什么才能。」



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