隨著《非常律師禹英禑》大熱！朴恩斌每集片酬有望突破2億韓元，電影、電視劇、OTT平台都在搶人！

朴恩斌在《非常律師禹英禑》飾演患有自閉症類群障礙症的新進律師「禹英禑」，以出色的演技、可愛的舉止，受到許多觀眾喜愛。

更拿下收視率1位、話題性1位、Netflix 1位等好成績，這波人氣不僅是在韓國國內，也在全球也引發熱潮。而《非常律師禹英禑》從去年11月開始拍攝，拍攝了8個月後，在14日殺青。



據悉，朴恩斌在終映宴結束後休息了一週，最近爲了決定下一部作品，正式開始研究劇本。雖然業界有很多作品提及朴恩斌的名字，但大部分都是在接到提案或是討論階段。朴恩斌方面表示：「原本電視劇、電影等就有很多出演提案，但是《禹英禑》播出之後收到了更多邀約，廣告及畫報邀約也暴增。」



電視劇相關人士和業界透露，朴恩斌在出演《禹英禑》之前，每集片酬在1億韓元以下。但現在發生180度的大轉變，電影、電視劇、OTT 平台等紛紛向朴恩斌發出邀請，正在展開激烈的競爭。隨著朴恩斌成爲選角第一順位的演員，片酬也將上漲2倍以上，每集的片酬可能超過2億韓元。



另外，《非常律師禹英禑》在第8集全國收視率爲13.1%，首都圈爲15.0%，每分鐘最高收視率爲16.8%，展現了歷代級的數據，也期待這周的播出啊～



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