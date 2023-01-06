《無人島的Diva》詳細人物設定曝光，朴恩斌若接演將黝黑大變身、片酬估漲《禹英禑》3倍

朴恩斌去年在《非常律師禹英禑》飾演患有自閉症的律師大受好評，在劇終映之後，媒體與觀眾都相當關心她的下一步走向，新作品很可能是《無人島的Diva》。

‎去年12月就有報導指稱，朴恩斌接演《當你沉睡時》《Start-Up：我的新創時代》吳忠煥導演與朴惠蓮編劇新作《無人島的Diva》，其經紀公司Namoo Actors證實收到邀約但考慮中。而昨（6）日有媒體更進報導，透露劇情可能是雙女主的架構，且朴恩斌片酬會大漲。

根據‎《Newsen》報導，《無人島的Diva》講述「徐木夏」因為對父親的家暴忍無可忍，16歲時為了參加選秀而搭船離家出走，卻因風浪漂流落到了無人島而成了全羅島孤島少女。徐木夏就和經典好萊塢電影《浩劫重生》（劫後重生；Cast Away）裡湯姆漢克扮演的查克一樣，利用各種天然資源、海洋垃圾開始了荒島生活，時隔15年奇蹟般獲救。

▼《浩劫重生》



獲救之後，徐沐夏受訪提到自己靠著最愛的歌手「尹蘭珠」的歌曲支撐下去，意外有了機會和偶像尹蘭珠同居。尹蘭珠很可能就是另一位女主角，是個曾經是頂級明星，卻接連因為專輯及投資失敗而一無所有，只能寄居朋友，是個喪失任何慾望的40多歲悲觀主義者，看著31歲才挑戰當歌手的木夏湧起了熱血為她應援，不過再次遭遇困難面臨人生最大抉擇。

該報導稱，《無人島的Diva》雖然標榜浪漫喜劇，「但更重要的是以明星和粉絲相遇的，兩位30代、40代女人的夢想和友情，重點是成長」，且推測朴恩斌將為了《無人島的Diva》改變招牌的淨白形象，因為女主角徐木夏是黝黑又肌肉發達的設定。

朴恩斌的片酬還可能比《非常律師禹英禑》時增長三倍，預估每集片酬將達到1億韓元到1億5000萬韓元（約241萬台幣～362萬台幣；61萬港幣～92萬港幣），雖然不及先前‎業界預測的突破2億韓元與宋慧喬和全智賢齊名，不過漲了三倍已見朴恩斌的搶手程度與製作方對她的認可。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞