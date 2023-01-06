炫彬❤️孙艺珍去年底喜迎一子，首次透露宝宝长相：爸妈混合，最终目的地未知

应该是演艺圈有史以来最令人期待的小孩之一吧XD

昨天的KBS娱乐资讯节目《演中Plus》请来电影《火线交涉》（另译：24小时救参行动）主演炫彬、黄晸玟、姜其永做客，主持人委婉问炫彬去年底是不是有好事发生，炫彬：「电影《机密同盟2》成绩不错。」



其实炫彬有看懂主持人的意思，补充说：「我个人也有好事发生，您问的应该是这个吧。 我有小孩了。」 炫彬和孙艺珍拍《爱的迫降》后因共同的爱好和话题逐渐走到一起，去年3月举办婚礼，同年11月27日孙艺珍顺产生下一名男宝宝，取了一个可爱的乳名「小甜豆（알콩이）」。

主持人问小孩比较像妈妈还是爸爸，炫彬：「现在还不太清楚，有点像是两人混合在一起。 听朋友们说小孩的面容长大后会改变很多，很好奇最终目的地是哪里。」



节目组顺便带大家回顾炫彬和孙艺珍的童年照片，不得不说从小就很有夫妻相XD网友：「融合了炫彬和孙艺珍，这小孩颜值该有多逆天啊」、「长大一定是个小帅哥」、「小甜豆要健康成长呀」。



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