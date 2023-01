「GOT7」成员朴珍荣约台粉2月28日相见! 一天两场采实名制售票

韩团GOT7成员朴珍荣将於2月28日在 Zepp New Taipei (新庄宏汇广场)的下午二点和晚上七点举办二场 <2023 PARK JINYOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN TAIPEI: Secret meeting between you and me>,活动门票将於1月15日下午六点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖,采实名制购票,活动票价为NT$ 5200元 / 4600 元 / 3600 元 。

2014年朴珍荣以GOT7一员出道,GOT7曾推出多首脍炙人口的歌曲,也曾在多个大型颁奖典礼上获奖。2021年朴珍荣与BH娱乐签约,专注在演员领域上发展,但GOT7成员们向粉丝承诺以后将以「GOT7完整体」回归。而就在2022年5月,GOT7遵守诺言,推出全新迷你专辑《GOT7》并以完整体回归,让粉丝非常感动!因疫情过后朴珍荣很久没有和粉丝现场互动,本次活动特别准备了欢送粉丝的福利,感谢粉丝的支持。凡购票将可拿到活动海报和限定小卡,更有机会抽到欢送粉丝、合照(十人一组)、签名海报、签名拍立得。





在进行偶像活动期间,朴珍荣也跨足影视圈,接拍不同的影视作品。2020年,朴珍荣凭藉《花样年华-生如夏花》在亚洲明星盛典获得「男子演员人气奖」、「潜力演员奖」,实力受到肯定。朴珍荣是全能多方位发展的艺人,被粉丝称作「文艺青年」,平时喜欢摄影,也喜欢阅读的他经常透过文字为粉丝打气,在迷失方向时,看一下朴珍荣分享的语录,顿时会得到安慰。2月28日是朴珍荣首次个人来台见面会,现场除了会带来新歌也会带来精心准备的演出内容。朴珍荣期待著能够与台湾的鸟宝宝们度过幸福的时光!相关活动讯息请密切锁定希林国际粉专页。

https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻