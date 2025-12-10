女神Jessica爱吃锅但却会因为这件事而紧张！透露演唱会准备中压力大，期待圣诞假期

今年9月曾来到台北举办粉丝见面会的Jessica日前再度来访，为韩国落发专科品牌拍摄广告，12月9日更出席记者会活动，与大家分享保养头皮小秘方。

Jessica穿著一袭米白色洋装现身，也以中文和大家打招呼，并与大家分享发型的重要性，Jessica表示发型能够完全改变造型，即使穿著同一套衣服，也会因为发型的不同而带来不同气质感觉，所以发型对她来说是一个画龙点睛的关键，她平时也会将头皮视为皮肤一样的保养呵护，轻柔按摩。



身为艺人，工作造型上难免需要重度染发或吹整等等，Jessica也回忆起自己做过最复杂最困难的造型，就是她为《Wonderland》MV和《Beep Beep》进行拍摄时头发需要染成很浅的金色，也因此她花了很多时间漂发，让她的头皮「完全不开心」。她也俏皮表示，自己如果回到家已经累到不行，也曾经试过不洗头就睡觉，不过一般来说她还是会花时间保护自己的一头秀发，洗好吹干才入睡。



来到台北Jessica也不会漏掉最爱的火锅，被问到能否分享酱料独家秘方「女神特调」时，她表示每一次站在酱料区都让她好紧张，因为不知道调出来会是什么味道，然而每一次也都会不太一样，但昨日的配方加了「陈醋」让她觉得非常满意。她也提到自己也担心洗完澡之后，排水孔周围出现的落发数量，脸上也露出相当难过的表情。



许多人都知道压力也是造成落发的原因之一，Jessica也向大家喊话，有压力不可积压在心中，一定要适时排除。而近来对她可能造成压力的事，就是她正如火如荼的在准备自己的演唱会，也因为自己是细节控，对许多细节都要求完美，於是有可能让她有些睡不好的状况。现在的Jessica相当期待圣诞节能够有短暂的休假，也预祝大家圣诞快乐。



目前Jessica明年有新巡回演唱会「Reflections」的规划，她向大家喊话：「随著新巡演即将开始，我希望很快就能再回来，谢谢你们总是让我感受到被爱、被欢迎，我迫不及待想再见到大家。」

