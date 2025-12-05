K-pop乐团N.Flying台北开唱，全员集合约定粉丝迎接2026年

韩国「信听乐团」N.Flying在今年全员晋升为役毕偶像后，随即举行巡回演唱会，而李承协、车勋、金宰铉、柳会胜和徐东成五位成员，当然知道N.Fia（粉丝名称）对他们的支持。因此，他们今天正式宣布《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱会，将於2026年1月25日（星期日）来到TICC 台北国际会议中心盛大举行，邀请乐迷一起度过愉快的晚上。

由於这一次是N.Flying庆祝出道10年后再次回到台北，可说是意义重大，因此他们除预备了精彩的表演送给N.Fia，同时也带来丰富福利，让大家在新一年感到温暖。N.Flying为全场购票观众，预备了台北限定小卡，保证人人有份，永不落空。而购买NT$5,900门票的观众，更全部可以得到欣赏彩排的福利。再加上粉丝们最喜欢的团体合照，以及击掌、亲笔签名海报、亲笔签名拍立得等抽选福利，可让观众们满载而归。



随著N.Flying全员完成兵役，他们也在今年推出了第二张正规专辑《Everlasting》，当中的同名主打作品，更顺利成为韩国SBS funE电视台音乐节目《THE SHOW》的冠军歌曲，N.Fia可以期待他们在台北的亲身演绎。当然也不可以忽略《Rooftop》、《Moonshot》、《I Like You》等代表作。再加上，成员们近年参与了韩剧、综艺节目等各类型工作，绝对有能力带动现场气氛。

不想错过N.Flying的精彩演出，以及近距离的粉丝互动，请谨记2025年12月13日（星期六）中午12时，《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱会门票，便会在KKTIX平台正式启售。票价分别为NT$5,900、NT$4,800、NT$3,900、NT$ 3,500、身障席NT$2,950，相关福利和名额可参考附图。如想知道更多N.Flying台北演唱会的消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。



【2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI】

演出日期：2026年1月25日 (星期日)

演出时间：18:00

演出地点：TICC 台北国际会议中心

活动票价：NT$5,900 / NT$4,800 / NT$3,900 / NT$ 3,500 / 身障席NT$2,950 (全区均为座席)

启售时间：2025年12月13日 中午12:00

购票平台：KKTIX

粉丝福利：彩排 / 击掌 / 团体合照 (10人一组) / 亲笔签名海报 / 亲笔签名拍立得 / 台北限定小卡(一套五张)





主办单位：KKLIVE, Soul N Joy, FT Power

经纪公司：FNC ENTERTAINMENT

巡回经纪：Media Creative International

