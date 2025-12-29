太扯了！高准熹爆演艺圈黑幕:怒揭导演羞辱呛「拿斧头来砍她头」、同剧女星狂甩锅NG

女演员高准熹最近上节目大爆料，尺度全开！

高准熹在YouTube频道「江南姐姐」最新影片中，与安智敏等人对谈，不仅公开自己过去在选角时遭遇的不公，更惊爆曾亲耳听到导演对工作人员喊「拿斧头来砍她头」，甚至还点名某位女演员在片场不断「甩锅」NG，火爆内容引发韩网热议！

高准熹在节目中坦言，自己对於选角过程中的争议从不避讳。 「当有选角的相关讨论时，我都会当面直接说清楚。」她透露，曾听闻有人对她怀有旧怨，「我小时候好像让某些人留下不好的印象。」她还直率举例：「如果透过背后或经纪人听到（负面评价），我会直接问对方：『你那时候不是说不用我吗？ 为什么现在又想用我了？』」一旁的金元勋听完笑说：「这会有后遗症吧？ 姊姊你现在可是20年都没跟对方合作了耶！」高准熹则是一脸无奈。



高准熹更爆料某些导演的言行极不恰当。 「这种导演真的不少，会说『XX怎样怎样』的。」她表示，即使心里委屈，但如果该导演的作品收视率好，她也只能反省自己：「是我错了，我得再多练习演技。」然后在车上哭完，再回去更努力。

高准熹还具体揭露某位导演的过分言词：「我最不想在早上听到导演对工作人员说：『拿斧头来，我要把她的头砍掉。』」高准熹无奈说：「这种话我听太多了，可能已经麻木了吧，但一天竟要从这种辱骂开始。」她更补充，该导演还曾对另一位新人女演员说过：「真想用水泥抹平你的脸！」恶劣行径令人咋舌。



除了导演，高准熹也点出合作女演员的问题。 她透露，曾有位女演员自己频频NG，却反过来一直对她说：「准熹啊，你发音要标准一点。」故意营造出NG是高准熹造成的假像。

高准熹忍无可忍，终於在杀青宴上当面摊牌：「我跟那位姐姐说，『拜托别再活成这样』。」对方却回呛：「你在说什么啊？」并开始指点她演技。 高准熹说：「她告诉我，她在每部作品都这样（指点别人）。 当时我真的慌了，甚至怀疑自己『难道我演技真的很差吗？』」



高准熹这次在节目中畅所欲言，赤裸揭露演艺圈光鲜背后的阴暗面，勇敢态度获得许多网友支持。 不少观众留言表示：「无法想像演员要承受这种精神压力」、「说出这些需要很大勇气，希望环境能改变」。

