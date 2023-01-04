「GOT7」成員朴珍榮約台粉2月28日相見! 一天兩場採實名制售票

韓團GOT7成員朴珍榮將於2月28日在 Zepp New Taipei (新莊宏匯廣場)的下午二點和晚上七點舉辦二場 <2023 PARK JINYOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN TAIPEI: Secret meeting between you and me>，活動門票將於1月15日下午六點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣，採實名制購票，活動票價為NT$ 5200元 / 4600 元 / 3600 元 。

2014年朴珍榮以GOT7一員出道，GOT7曾推出多首膾炙人口的歌曲，也曾在多個大型頒獎典禮上獲獎。2021年朴珍榮與BH娛樂簽約，專注在演員領域上發展，但GOT7成員們向粉絲承諾以後將以「GOT7完整體」回歸。而就在2022年5月，GOT7遵守諾言，推出全新迷你專輯《GOT7》並以完整體回歸，讓粉絲非常感動！因疫情過後朴珍榮很久沒有和粉絲現場互動，本次活動特別準備了歡送粉絲的福利，感謝粉絲的支持。凡購票將可拿到活動海報和限定小卡，更有機會抽到歡送粉絲、合照(十人一組)、簽名海報、簽名拍立得。





在進行偶像活動期間，朴珍榮也跨足影視圈，接拍不同的影視作品。2020年，朴珍榮憑藉《花樣年華－生如夏花》在亞洲明星盛典獲得「男子演員人氣獎」、「潛力演員獎」，實力受到肯定。朴珍榮是全能多方位發展的藝人，被粉絲稱作「文藝青年」，平時喜歡攝影，也喜歡閱讀的他經常透過文字為粉絲打氣，在迷失方向時，看一下朴珍榮分享的語錄，頓時會得到安慰。2月28日是朴珍榮首次個人來台見面會，現場除了會帶來新歌也會帶來精心準備的演出內容。朴珍榮期待著能夠與台灣的鳥寶寶們度過幸福的時光！相關活動訊息請密切鎖定希林國際粉專頁。

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