「狗血剧教母」金顺玉回来了！新作由《七人的逃脱》严基俊、黄正音、李准、尹钟焄主演，预告又是那个熟悉的味道～

SBS新剧《七人的逃脱》是狗血剧代表编剧金顺玉＆朱东民导演继《皇后的品格》、《The Penthouse》系列后再次合作的作品。

讲述牵涉到无数的谎言以及欲望的故事，一名少女的失踪，以及与此相关的七人都即将面临巨大的事件，展开之后的复杂故事。充满著高度反转以及对於真相的追查，就像是神所赐予的刑罚一样，即将掀起一场腥风血雨。确定由严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵胤熙、赵在允和李德华主演。

在《2022 SBS演技大赏》公开特别预告！黄正音：「在被咬之前咬掉它才能活下来。」之后她在雨中大声嘶吼，李准流著眼泪说著：「你们...一定要杀掉！」之后所有人说著歇斯底里的台词，最后露出一对眼睛，还有很多伤疤的严基俊说：「准备好成为怪物了。」预告真的又有《The Penthouse》的那种FU啊～



剧中，严基俊饰演韩国最大电信平台的代表「马修・李」、黄正音饰演电视剧制作公司的代表「金罗熙」、李准饰演黑社会出身的危险男人「闵道赫」、李侑菲饰演 富裕家庭出身的偶像志愿生「崔高恩」、申恩庆饰演妇产科医生「车珠兰」、尹钟焄饰演演艺企划公司Cherry娱乐公司的代表「杨振模」、赵胤熙饰演美术老师「高明芝」、赵在允饰演德善警察署的警察班长「南哲宇」、李德华饰演人称「方会长」的著名房地产富豪「方哲成」。



制作组更表示：「被欲望和秘密交织的7人，想要摆脱绝处逢生危机的他们，狠毒的逃脱记将生动展开。以更加破格、更加强烈的故事回归的金顺玉编剧和朱东民导演 还有演员的协同效应，会再次引发轰动。而《七人的逃脱》预计在9月播出，感觉还要等一阵子 XD

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