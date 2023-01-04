爆笑、好评开跑！《头脑共助》郑容和「挖脑如挖宝」，车太铉「颜值靠头发撑」却惨遭剃头XDD

由郑容和与车太铉携手演出、以脑科学为主题的犯罪调查剧，KBS 2TV全新月火剧《头脑共助》2日於韩国首播就收到好评，AGB每分钟平均收视率也达到5.2%，更胜时段稍早的tvN《Missing：他们存在过2》4.7%与同时段的SBS《Trolley：命运交叉点》3.9%。

从Naver TV可见网友留言评论首集相当搞笑，看了看觉得很有意思，或说郑容和与车太铉很有火花、期待今后剧情发展，亦有不少人称赞郑容和的演技好、变得更加帅气了。

小编也赞同首集相当好笑！到底是有多好笑呢？首先，郑容和饰演的脑科学专家申河路和他上一档演出的《大发不动产》吴仁泛有异曲同工之妙，都以一个「骗局」开启他的故事，不过申河路性格上比起吴仁泛似乎更骄矜自大，让人不禁想：这种自信的角色也太适合郑容和了吧！



而这次是什么骗局呢？申河路竟假意和狱中死刑犯交易，要换取对方的反社会人格脑袋，最终也如愿得手。申河路将脑袋视为「宝物」，到狱中说是「寻宝」，真正拿到脑袋宛如挖到宝藏般兴奋，都令人忍不住笑出来。



最好笑的可能在这了，车太铉饰演的琴明世刑警莫名其妙被抓来当挡箭牌，意外缺了一部分头发！琴明世跑来讨公道，申河路很淡定的说他会负责，因为「太丑了」，便伸手抽起助手的假发给琴明世……助手头秃的秘密曝光，全场傻眼XDDD



面对申河路的不负责任，琴明世一气之下喝了酒把事情都告诉了记者，申河路便因不符合医疗伦理遭到所属的大脑集线中心除名。申河路决定报复琴明世，加入了琴明世所在的警署神经科学组！

从预告来看，两人马上就要发展「相爱相杀」的「头脑共助」啦！首要承办的就是首集开端的金在源案件。



最后复习本集最搞笑片段：为了补一个人的头发秃了另一个人的头发XDD



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