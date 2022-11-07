《艺人经纪人生存记》11月7日今晚首播！头号艺人曹汝贞遇上什么状况让经纪人满脸愁容〜

tvN新月火电视剧《艺人经纪人生存记》描述这些专业的经纪人，虽然与大韩民国顶级的明星们共事，不过在自己的人生中却活得像个业余人士，以娱乐公司为背景展开关於他们的工作、爱情、野心等等意想不道的状况。今晚即将上演第一集。

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《艺人经纪人生存记》剧中将邀请许多韩国大明星以本名出演，今日即将上演的第一集当中，艺人主角即是演技了得并享誉海外横跨电视电影界的演员曹汝贞，她将以本名演出Method娱乐公司的看板明星，期待她活跃的登场。剧中曹汝贞自带光环，走到哪都散发出大明星的气场，她的下一部作品备受观众们期待，更有消息传出她将演出名导演昆汀・塔伦提诺的作品。

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不过状况来了，曹汝贞由於年纪较长，因此被取消了试镜机会。这对於平时对她呵护有加的经纪人金众敦（徐贤宇饰）来说，实在难以说出这个晴天霹雳的消息。金众敦对於曹汝贞一直都是一位温暖的经纪人，这也就是他满脸愁容不知道该怎么办的原因。对於女演员来说，因为「年纪太大」而被刷掉，该有多么的挫折……让我们看看金众敦会如何传达这样的讯息？

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《艺人经纪人生存记》改编自在法国热播的电视剧《找我经纪人（Call My Agent）》，并由透过《SNL Korea》与《很便宜，千里马超市》总是精准抓住观众笑点的导演白承龙执导，与《Melo Holic》、《不想去公司》的朴素英编剧担任执笔作家，相信将再度带给大家纾压好作，11月7日晚间由tvN首播。



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