这是售后最多的恋综吧！《换乘恋爱2》娜妍、贤奎一起去看熙斗比赛，韩网友：「婚礼请直播」

人气恋综《换乘恋爱2》在上月底播出大结局，观众们一定都很好奇配对情侣们现在的互动吧？

娜妍和熙斗在节目中总是一直吵架，但在最终选择前两人重新确认对对方的爱意，最后互相选择并复合成功。



日前，娜妍出演 JTBC Golf 节目拍下认证照，而她左手无名指重新戴回 Cartier 的戒指，这是她和熙斗的情侣对戒。之后，还有网友在宠物店偶遇两人。

而熙斗是冰球国手，6日进行比赛时，娜妍也在限时动态分享他比赛时帅气的样子，熙斗还到娜妍站著的地方打招呼。除了娜妍外，贤奎也有到场应援，他也有透露海恩因为有事才没有到场。



희두나연현규 너무 귀여운 거 아님?

그와중에 나연이 폰에 글씨 띄워놨었네 희친자,, pic.twitter.com/pQ5Bd8cPVf — 섬 (@ssumhn) November 6, 2022

희두나연 미친거 아니냐고 ㅠㅠㅠ

나연이 환하게 웃는 거 미치겠음 현규도 개존잘 pic.twitter.com/m968tOAPwy — 섬 (@ssumhn) November 6, 2022

三人的同框画面一曝光，也在网路上引发热烈讨论，网友：「婚礼请直播」、「哇 冰球选手们穿著正装上下班，真是帅气的文化啊」、「娜妍和熙斗那个动图真的像电视剧」、「请在高尺巨蛋结婚」、「贤奎笑的样子让人心动」、「娜妍真的好漂亮啊」、「这友谊太好了」等等。

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