呆萌感也Ctrl C+V？Red Velvet瑟琪分享中学学生照，面貌和现在毫无差别！

怎么能完全不变！

瑟琪最近solo成绩开红盘、独特风格超特别、在偶像界中杀出一条血路，首日即卖破10万，号召力非同小可！在圈内人缘极好的瑟琪，这次出solo众好友也发文支持，BLACKPINK Jisoo发动态宣告、Red Velvet成员力挺、成员Wendy甚至不惜抱恙、戴眼罩也要现身支持瑟琪！



瑟琪除了惊人舞技，她的自然萌感也是自成一格，因为茂密的头发多次被拍到炸毛照，成为招牌标志！身为兼具唱跳实力的偶像，瑟琪独特的单眼皮也是鲜明的记忆点～甚至还登上百大美女行列！舞台上超有杀气的瑟琪，下了台却是可爱萌妹，莫名有种反差呆萌感。



seulgi is just so cute!! pic.twitter.com/q3CcuxBQDe — waiting for KSG2 (@SeulSaysHii) October 15, 2022

最近瑟琪和粉丝分享了一张中学时期照片，引起轩然大波！因为中学时期的瑟琪，和现在几乎没有差别，五官还是一模一样，甚至被封为「绝不会被怀疑整形的偶像！」只是现在舞台上的瑟琪，多了种帅气girl crush感～



this ain't a middle school picture of seulgi this is her recent picture i know it pic.twitter.com/eYuLwHFOrx — blue (@sblackvlv) October 10, 2022

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