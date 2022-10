呆萌感也Ctrl C+V？Red Velvet瑟琪分享中学学生照，面貌和现在毫无差别！

怎么能完全不变!

瑟琪最近solo成绩开红盘、独特风格超特别、在偶像界中杀出一条血路,首日即卖破10万,号召力非同小可!在圈内人缘极好的瑟琪,这次出solo众好友也发文支持,BLACKPINK Jisoo发动态宣告、Red Velvet成员力挺、成员Wendy甚至不惜抱恙、戴眼罩也要现身支持瑟琪!



瑟琪除了惊人舞技,她的自然萌感也是自成一格,因为茂密的头发多次被拍到炸毛照,成为招牌标志!身为兼具唱跳实力的偶像,瑟琪独特的单眼皮也是鲜明的记忆点~甚至还登上百大美女行列!舞台上超有杀气的瑟琪,下了台却是可爱萌妹,莫名有种反差呆萌感。



seulgi is just so cute!! pic.twitter.com/q3CcuxBQDe

最近瑟琪和粉丝分享了一张中学时期照片,引起轩然大波!因为中学时期的瑟琪,和现在几乎没有差别,五官还是一模一样,甚至被封为「绝不会被怀疑整形的偶像!」只是现在舞台上的瑟琪,多了种帅气girl crush感~



this ain't a middle school picture of seulgi this is her recent picture i know it pic.twitter.com/eYuLwHFOrx