KPOP代表主唱相遇！Red Velvet Wendy 参与 BTS Jin 新歌 feat.，好期待两人合作！

今日（16），据韩媒 Sportv News 报导，Red Velvet 的 Wendy 将参与 BTS 防弹少年团 Jin 新歌 feat.。

随后，BIGHIT MUSIC 和 SM 娱乐相关人士也表示：「Wendy 参与 Jin 的首张个人专辑《Happy》收录曲的 feat.。」Jin 拥有柔和清爽的音色，而 Wendy 作为 Red Velvet 的主唱，凭藉著扎实的唱功，作爲三代女团的代表主唱得到认可，两人的合作会是什么样的风格？也备受期待！



Jin 将在11月15日发行个人专辑《Happy》，这也是他出道后首次推出的个人专辑，收录了不同风格的6首歌曲。 Jin 将在《happy》中坦率地表达自己对幸福的想法，准备能给日常生活带来力量和安慰的音乐，也表达了对 ARMY（粉丝名）的温暖心情。



BIGHIT MUSIC 也透露 Jin 在新专辑发布的同时，也会通过各种活动和各位粉丝们见面，请大家多多喜爱和支持。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻