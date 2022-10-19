呆萌感也Ctrl C+V？Red Velvet瑟琪分享中學學生照，面貌和現在毫無差別！

怎麼能完全不變！

瑟琪最近solo成績開紅盤、獨特風格超特別、在偶像界中殺出一條血路，首日即賣破10萬，號召力非同小可！在圈內人緣極好的瑟琪，這次出solo眾好友也發文支持，BLACKPINK Jisoo發動態宣告、Red Velvet成員力挺、成員Wendy甚至不惜抱恙、戴眼罩也要現身支持瑟琪！



瑟琪除了驚人舞技，她的自然萌感也是自成一格，因為茂密的頭髮多次被拍到炸毛照，成為招牌標誌！身為兼具唱跳實力的偶像，瑟琪獨特的單眼皮也是鮮明的記憶點～甚至還登上百大美女行列！舞台上超有殺氣的瑟琪，下了台卻是可愛萌妹，莫名有種反差呆萌感。



seulgi is just so cute!! pic.twitter.com/q3CcuxBQDe — waiting for KSG2 (@SeulSaysHii) October 15, 2022

最近瑟琪和粉絲分享了一張中學時期照片，引起軒然大波！因為中學時期的瑟琪，和現在幾乎沒有差別，五官還是一模一樣，甚至被封為「絕不會被懷疑整形的偶像！」只是現在舞台上的瑟琪，多了種帥氣girl crush感～



this ain't a middle school picture of seulgi this is her recent picture i know it pic.twitter.com/eYuLwHFOrx — blue (@sblackvlv) October 10, 2022

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