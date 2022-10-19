金宣虎就要回归电视剧！有望演出《亥时蜃楼》霸道君主，原著为《云画的月光》尹梨修作品

霸道君主!!!

因私生活争议而将近一年没有在电视上露脸的金宣虎，今（19）日有好消息正准备回归电视剧，收到了全新电视剧《亥时蜃楼》（又译海市蜃楼）的邀约。



根据各家韩媒报导，新剧《亥时蜃楼》制作公司Studio & New透露了正在和金宣虎讨论演出与否，而金宣虎的经纪公司S.A.L.T娱乐也证实「正积极讨论中」。

《亥时蜃楼》原作为古代爱情小说，与《云画的月光》同为尹梨修作家作品，戏剧背景放在15世纪的朝鲜，情节为架空历史，讲述最厉害的天才君主与一名被命运锁链束缚的神秘女子之间的宫廷罗曼史，作家尹梨修将亲自担任编剧。

▼原著小说封面照&漫画版封面照



▼中文版实体小说书影



金宣虎受邀的角色即男主角，天才科学家王世子「李珦」（珦音同向）。据原作情节，李珦俊美且聪颖，因为热衷於科学在宫中成立了研究机构「蜃楼」，某天晚上遇见了拥有预知未来能力的美丽女子「海楼」，开始捉弄起她、想把玩在手掌心。

金宣虎自去年《海岸村恰恰恰》终映过后发生的私人风波，已鲜少公开活动，今年7月以话剧《Touching The Void》复出，也正准备12月的粉丝见面会，看来很快就能看见金宣虎重返电视萤幕，甚至还是演出过去不少网友敲碗的霸道角色呢！



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