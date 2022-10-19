[分集剧情]《王后伞下》不仅是王位之战而是存活之战！金惠秀发现四儿子柳善皓惊天秘密而痛哭！（EP2）

[有雷]《王后伞下》令人因相信而看的金惠秀不负众望，第二集就冲出高收视率。金惠秀从废后口中得知她被逐出宫之后的经历，孩子们也一一遭受杀害，於是她为了保全所有孩子的性命，要求他们之中一定要有一人成为世子身边的「陪童」，而此时金惠秀竟发现乖乖牌柳善皓的秘密，更痛哭失声！令人好奇到底是什么秘密让妈妈这样痛心？

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《王后伞下》中殿（金惠秀饰）为了解上一代废后的始末，加上血虚厥并非会致死的疾病，於是她出宫寻找低调生活的尹氏，跪求真相。尹氏与中殿一样曾有五个儿子，而现在的大妃（金海淑饰）之前仅是贵人，因为选贤制度而将自己表现优异的儿子推上了王位，更把原本的中殿尹氏赶走。所有的事情都一气呵成的发生，尹氏以为只要自己与世无争安分生活就好，但儿子们的存在依旧是种威胁，於是一一被杀害，仅留下一位有残疾的孩子。



这令中殿意识到，一旦世子不幸死亡，其他四个儿子中若无人能接续世子之位，很可能小命不保，於是她鼓吹四个儿子都去报名甄选「陪童」。但四位叛逆青少年哪里懂得妈妈的苦心，还一副「我就烂」的样子，也不在乎别人流言蜚语的批评。中殿没能对儿子们说出真正的原因，只得干著急。不过四子中总有令中殿感到安慰的，也就是四儿子啓晟大君（柳善皓饰），他表示若四人当中一定要有一人报名，那他愿意代表大家去选拔。



中殿也先询问了学堂老师，没想到老师说四子其实都没什么希望被选中，因为没什么上进心，尤其常缺席的老二成枏大君与老四啓晟大君。让中殿感到疑惑的是老四，於是暗中跟著他，老四来到宫中废弃的小屋，确认四下无人后便走进去，中殿与尚宫透过缝隙看见他的举动，竟然惊讶的捂著嘴跑离现场，中殿更是躲在无人之处放声大哭…到底看见了什么呢？



不过令中殿意外的是，最终四位孩子都报名参加甄选了，看来暂时能够松了一口气，而各后宫妈妈们也为了孩子请来各方最强的家教老师，中殿为了担心有失颜面，决定自行指导四位儿子们，甚至自行预测考题让他们复习，当然也有后宫正在打听中殿为大君们准备的方式，有位后宫也跟踪了啓晟大君，发现他来到无人之处，拿出胭脂水粉将自己装扮成女孩子！直接变身成超美的公主！原来中殿就是看见此景而爆哭！会成为其他后宫威胁中殿的把柄吗？



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