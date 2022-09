8月底才庆8周年！翻唱〈10 Minutes〉恐成团体最后活动！LABOUM今传解散

单飞不解散当然是最好的了TT

上月LABOUM传出收购公司无经营意愿,已进入解散程序,而今(23)日根据《JoyNews24》报导,LABOUM「8年团体活动无限期中断」。

LABOUM所属经纪公司为Interpark Music Plus,去年12月Yanolja收购了Interpark Music Plus在内的整个Interpark,根据该报导LABOUM正是因为最上头的公司Yanolja对於Interpark演艺事业部门经营策略改变而面临解散。

由於LABOUM成员们对於个人活动的意愿相当高,经过长时间讨论后决定离开Interpark Music Plus,各自和其他经纪公司接触。不过该报导引述透露人士的话表示「尚未确定」,一切还得等到Interpark演艺事业部门重新整顿完毕,但最后一句「为成员们今后的个人活动加油」似乎已直指解散。

LABOUM自上月中旬有解散风声后,粉丝们很是担忧,纷纷在Twitter上串联分享自认被埋没的歌曲,祈求团体不要解散,而后LABOUM SNS照常更新直至月底,8月28全员也开VLIVE欢庆8周年。

9月起LABOUM SNS便停止更新了,只有《偶像运动会》中秋特辑还有节目《Listen-Up》能短暂看见团队身影。LABOUM於《Listen-Up》翻唱李孝利〈10 Minutes〉恐成最后舞台。



听闻今日解散消息,Twitter上已有粉丝发起tag「#ThankYouLABOUM」道别LABOUM。



LABOUM. THANK YOU FOR EVERYTHING YOU HAVE DONE FOR THE GOOD MUSIC COMMUNITY. #ThankYouLABOUM pic.twitter.com/D9TPs4zjZX