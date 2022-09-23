8月底才慶8週年！翻唱〈10 Minutes〉恐成團體最後活動！LABOUM今傳解散

單飛不解散當然是最好的了TT

上月LABOUM傳出收購公司無經營意願，已進入解散程序，而今（23）日根據《JoyNews24》報導，LABOUM「8年團體活動無限期中斷」。

LABOUM所屬經紀公司為Interpark Music Plus，去年12月Yanolja收購了Interpark Music Plus在內的整個Interpark，根據該報導LABOUM正是因為最上頭的公司Yanolja對於Interpark演藝事業部門經營策略改變而面臨解散。

由於LABOUM成員們對於個人活動的意願相當高，經過長時間討論後決定離開Interpark Music Plus，各自和其他經紀公司接觸。不過該報導引述透露人士的話表示「尚未確定」，一切還得等到Interpark演藝事業部門重新整頓完畢，但最後一句「為成員們今後的個人活動加油」似乎已直指解散。

LABOUM自上月中旬有解散風聲後，粉絲們很是擔憂，紛紛在Twitter上串聯分享自認被埋沒的歌曲，祈求團體不要解散，而後LABOUM SNS照常更新直至月底，8月28全員也開VLIVE歡慶8週年。

9月起LABOUM SNS便停止更新了，只有《偶像運動會》中秋特輯還有節目《Listen-Up》能短暫看見團隊身影。LABOUM於《Listen-Up》翻唱李孝利〈10 Minutes〉恐成最後舞台。



聽聞今日解散消息，Twitter上已有粉絲發起tag「#ThankYouLABOUM」道別LABOUM。



LABOUM. THANK YOU FOR EVERYTHING YOU HAVE DONE FOR THE GOOD MUSIC COMMUNITY. #ThankYouLABOUM pic.twitter.com/D9TPs4zjZX — (@kwungri) September 23, 2022

‎《XportsNews》‎取得LABOUM親近之人的說詞，推翻了原先《JoyNews24》的報導，強調成員們「團隊活動意願很高」、「明確表示不會解散」，就算解約成員們仍可繼續使用LABOUM之名活動。

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