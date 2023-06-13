女团竞演节目《Queendom Puzzle》今晚首播！将参赛者「照军人分阶级」已惹议，网友大骂垃圾

Mnet推出的女团竞演节目《Queendom》全新系列《Queendom Puzzle》将在今晚（13）首播，而《Queendom Puzzle》早前已释出首集先公开内容引发负面议论。

先公开内容长达58分钟近1小时，内容从参赛者们依序进场入座开始，依序为Lovelyz出身Kei、woo!ah Nana & Wooyeon、AOA出身到婲（原澯美）、LABOUM出身海仁、CLC出身睿恩、Weki Meki Elly、H1-KEY RIINA & HWISEO、IZ*ONE出身李彩演、Weeekly 受珍 & 昭垠 & Zoa & Jihan、Cherry Bullet彩麟&紫萝&智媛、Rocket Punch Juri（Yeonhee & Suyun因行程缺席）、LIGHTSUM相雅、PURPLE KISS Yuki、NMB48出身Miru、TripleS 知禹&舒姸、BNK48出身Fye（Fyeqoodgurl）、MOMOLAND出身JooE、宇宙少女夏天。

共28位参赛者，各个入场时会有指标指示坐位，坐位高低不同分四个区域，待MC太妍出场才解释用意，原来高低不同是指「在K-POP史的成绩单」，取决於音乐节目一位次数（50%）、专辑最高初动销售量（50%）。28位参赛者，如军人般「分阶级」，阶级高至低如下：

一军：Lovelyz出身Kei、AOA出身到婲、IZ*ONE出身李彩演、MOMOLAND出身JooE、宇宙少女夏天。

二军：LABOUM海仁、CLC出身睿恩、Weeekly 受珍 & 昭垠 & Zoa & Jihan、PURPLE KISS Yuki。

三军：Cherry Bullet彩麟&紫萝&智媛、Rocket Punch Juri & Yeonhee & Suyun、TripleS 知禹&舒姸。

四军：woo!ah Nana & Wooyeon、Weki Meki Elly、H1-KEY RIINA & HWISEO、LIGHTSUM相雅、NMB48出身Miru、NMB48出身Miru 、BNK48出身Fye。

以K-POP史成绩为标准之外，参赛者还须现场表演并各自评分，决定「升级」或「降级」。AOA到婲表演出了差错整体并不理想，获得一半以上降级灯；H1-KEY RIINA除了跳自家歌曲也跳Twice娜琏〈POP!〉，用两首歌反差展现反转魅力，可惜中途一度走音；Weeekly Jihan和RIINA撞歌，Jihan相较之下反响好非常很多。

▼先公开内容



对於Mnet来说，参赛者初登场就「分级」，在一般竞演节目如《Produce》系列或《Planet》系列可说是必备的，但《Queendom Puzzle》参赛者是已出道的团体成员，用实际出道后的团体成绩作为分级，未免让观众觉得太过血淋淋且不公平，因为出道年次各有不同，日本籍的Miru 和泰国籍的Fye又因为没有在韩国出道，「成绩单」可谓空白。

韩国网友大骂「Mnet的肤浅真的是一点都去不掉」、「Mnet垃圾电视台」、「什么啊Mnet太没礼貌了，疯了」、「用一组、二组就好，非得用那种词，你们这些坏人」、「Mnet特有的肤浅感真是绝了」、「这个要完蛋了」、「Mnet真的是想让K-POP未来消失的K-POP弊端」、「制作组真是恶魔」、「太像搞恶斗了」、「一军二军是在打棒球吗」、「谁的脑袋想出来的，不是疯了吗」……等等。

《Queendom Puzzle》播出前就已惹出争议，不晓得实际播出收视率与热度会如何，《Queendom Puzzle》今晚开始，每周二韩国时间晚间10点於Mnet首播。



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