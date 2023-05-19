《Queendom Puzzle》部分参赛者与首轮表演公开！宇宙少女、Weeekly成员现身，李彩演传下车
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《Queendom Puzzle》部分参赛者与首轮表演公开！宇宙少女、Weeekly成员现身，李彩演传下车

综艺   2023年5月19日   星期五09:30   草莓  

（封面图源：YouTube@Mnet截图、Twitter@MnetKR）

由少女时代太妍主持的全新女团选秀节目，《Queendom》新系列《Queendom Puzzle》6月即将开播，电视台Mnet昨（18日）透过官方SNS与音乐节目《M Countdown》公开了部分参赛者名单与首轮表演内容。

（图源：Twitter@MnetKR）

Mnet官方SNS先是公开部分参赛者剪影照，读者们也可以跟著猜看看是谁……
（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）（图源：Twitter@MnetKR）

随著《M Countdown》节目上公开了首轮对决曲目的表演影片，以上参赛者庐山真面目也正式揭晓。参赛者分成了两队：

演唱〈Charismatic〉的「PICK on the top」包含TripleS 知禹、Weeekly Jihan、woo!ah Nana、Cherry Bullet 智媛、woo!ah Wooyeon与Weeekly昭垠；
（图源：YouTube@Mnet截图）

演唱〈SNAP〉的「PICK-CAT」包含LIGHTSUM相雅、PURPLE KISS Yuki、Cherry Bullet彩麟、H1-KEY RIINA、宇宙少女夏天、Cherry Bullet紫萝与原CLC睿恩。
（图源：YouTube@Mnet截图）

以上13位参赛者你有猜到吗？有你特别想支持的爱豆吗？剩下的参赛者与首轮表演内容会在下周25日的《M Countdown》揭晓，《M Countdown》正式播出时间是6月13日韩国时间晚间10点（港台时间晚上9点）。

另外，有韩媒报导IZ*ONE出身正Solo的李彩演，以及LABOUM海仁下车，她们是在首次录制节目后退出的，首集仍旧会原封不动播出，也不会另外追加参赛者，因此下周公开的参赛者很可能就不会有她们俩。
（图源：Twitter@official_LCY）（图源：IG@hhae_in_）

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