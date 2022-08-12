去年才逆襲→續約→發新專，LABOUM傳驚收購公司無經營意願，解散ing

收購後就沒有經營意願，唉……

出道8年的女團LABOUM，去年才走過七年魔咒，昨（11）日卻驚傳「進入解散程序」。

根據‎STARNEWS報導‎，LABOUM所屬經紀公司為INTERPARK子公司INTERPARK MUSIC PLUS，但去年12月INTERPARK事業部門已被Yanolja收購，Yanolja並無經營經紀公司的意願所以LABOUM已進入解散程序。不過今（12）早最新消息，INTERPARK MUSIC PLUS發布官方聲明表示：「雖然已接到相關報導，但尚未確定。」

LABOUM 2014年出道至今已8年，去年第7年合約到期僅隊長柔廷離開，另外四位成員昭娟、津銳（ZN）、海仁、率濱均續約成功。成員昭娟說過，原本LABOUM的續約是岌岌可危的，多虧了節目《玩什麼好呢》給了續約很大的助力。



去年5月，‎《玩什麼好呢》讓企劃的團體MSG Wannabe翻唱了LABOUM 2016發行的〈超乎想像〉，原曲很快就在各大音源網站上逆襲‎。同年9月續約，11月就發行了迷你三輯《BLOSSOM》主打歌為〈Kiss Kiss〉，12月和Raewon發行冬日特別單曲〈White Love〉。



‎成員昭娟前陣子才參與《玩什麼好呢》限定團WSG Wannabe，取得了音源佳績更獲得音樂放送一位‎。WSG Wannabe開演唱會時，LABOUM幾位團員也到場為昭娟應援展現團魂，豈知沒過多久LABOUM就傳出解散傳聞。



推特上已有不少海內外粉絲表達惋惜、紛紛貼出自認的LABOUM被埋沒歌曲，並希望LABOUM就算解約至少能留住團名繼續活動「不要解散」。



☆ underrated song of the day ° ｡



This is 'Sugar Sugar' by LABOUM. It was released on March 26th, 2015. pic.twitter.com/SmkN2fpSoE — nugu promoter (@nugupromoter) August 12, 2022

laboum is busy making good music but y’all wanna listen to garage band beats so bad #ThankYouLaboum

pic.twitter.com/I9togO52MU — em (@hiraibar) August 11, 2022

I hope it's just a rumor.

Yet if it's true, at least IPM please give the right of 'LABOUM' name to the remaining four members.



Meanwhile, stream 'Between Us'. pic.twitter.com/0JZMuCk7qc — Redi Prio (@CakRedi) August 11, 2022

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