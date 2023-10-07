LABOUM廉海仁宣布结婚+怀孕！手写信预告11月举办婚礼，男方相识於19岁、温柔可靠

女团LABOUM成员廉海仁今日突然宣布重大消息：将在11月与相识多年的好友兼恋人结婚，而且已经有了身孕！

廉海仁今日通过个人IG公开一连3页手写信，分享了迎来人生喜事的心情。 海仁首先感谢粉丝：「回首8年来作为LABOUM海仁的瞬间，真的体会到『时间不知怎么就过去了』这句话。 有哭有笑，幸福地接受了大家的爱。 更加感谢Latte（粉丝名）们让我成为被爱且懂得感谢被爱的人。」

随后宣布即将在11月结婚，男方是她19岁就认识的朋友：「看到长大成人后的模样觉得十分神奇，仿佛命中注定。 他总是让我感到舒适，照顾我和我的家人，温柔的模样让我感到温暖，倾听我的烦恼、帮忙解决所有问题的可靠模样也让我觉得感谢。」



「最重要的是在一起时看到了我非常开心、总是欢笑的模样。 所以我们决定结婚。」

还透露已经迎来二世的消息：「准备婚礼期间，我们迎来了幸运一般的小孩。 听到小孩的心跳声，被无法言喻的感动填满。 那一瞬间除了感动的喜悦，也感到更重的责任。 经历著有生以来第一次的感情和感慨的瞬间，我们最近度过了非常幸福的时光。」



廉海仁1995年出生，2014年以女团LABOUM成员出道，2022年团体活动进入休息期、各成员展开个人活动，组合不解散。



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