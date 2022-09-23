《皇后的品格》、《The Penthouse》编导再推新作《7人的逃脱》，剧情＋人设抢先看！

还记得两年前引发观众们高度讨论的《The Penthouse》（共3季）吗？朱东民导演与金顺玉编剧将再推新作《7人的逃脱》，感觉又是一部「全员恶人」的作品！



在2020年底至2021年间连续推出三季的《The Penthouse》，引爆高收视和高讨论。而朱东民导演与金顺玉编剧将再推新作《7人的逃脱》，描述众多谎言与欲望交织在一起，7位主人公被牵扯进一个少女失踪案件而展开的故事。剧情反转又反转，融合追踪真相、神之刑罚、血之惩罚等元素。

SBS通过官方Instagram公开出演阵容：严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵胤熙、赵在允、李德华等。剧组表示：「被欲望和秘密交织的7人，为了从正体不明的威力逃脱的他们，狠毒的逃脱记将生动展开。金顺玉编剧和朱东民导演将以更加破格、更加强烈的故事回归。加上演员们的默契合作，会再次引发轰动。」

严基俊饰演「马修」，对外是一位公司代表，实则是一位神秘人物，没有几个人知道他的真实身分，因为奇怪的事件而进入大众的视线里。

黄正音饰演「金罗熙」，是电视剧制作公司的代表。有能力但鲁莽，将金钱和成功视为最大的人生价值，为此可以做出任何事并自以为是的女人。为了庞大遗产，时隔15年找回自己遗弃的女儿。但这个选择起了反效果，动摇她的人生。

李准饰演「闵道赫」，黑社会出身、危险的男人。外表冰冷、内心火热，既没梦想也没希望，人生由一连串的背叛所组成。

李侑菲饰演「韩慕内」，是校园明星和偶像练习生，拥有亮丽的外表、富裕的家庭、卓越的才华。「爱谎言」是她的致命弱点，过著虚假人生的她从某个瞬间开始变得错综复杂，隐藏著阴暗和欲望。

申恩庆饰演「车珠兰」，是一位妇产科医生，与方会长（李德华 饰）一起生活。全心爱著方会长的财产的她，随著金罗熙（黄正音 饰）带著方会长唯一的孙女出现，生活出现裂痕。

尹钟焄饰演「梁镇模」，是娱乐公司的代表。平常相当绅士，一旦愤怒爆发却谁也无法阻止。拥有无尽的欲望，擅长谋略的他只要有利益，敌人也能变朋友。

赵胤熙饰演「高明智」，是一位美术老师。为了守护珍贵的东西而说谎，要守护的东西越多，她越是勇敢直前。为了不让其他人发现自己的耻辱，她在学校散播奇怪的流言，改变了态势。

赵在允饰演「南哲宇」，是一位刑警，仅花5年就高速升职。

李德华饰演「方哲成」，人称「方会长」，著名的建筑主和现金富翁。比起家人，更常与车珠兰（申恩庆 饰）聊天、谈心。因为某天突然出现的亲孙女而陷入复杂的心情中。

值得一提的是，男主角严基俊在拍摄ON档的《小女子》时，收到来自《The Penthouse》演员们的应援咖啡车，展现义气和友情。「恶霸朱丹泰」的形象深入人心，不晓得这次严基俊又会创造出什么样的角色呢！

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