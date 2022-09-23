徐仁国《行动代号：狼狩猎》挑战最大尺度露屁屁！为了看来更坏狠狠吃胖18公斤！

斥资120亿韩币打造的前所未见超猛动作巨献《行动代号：狼狩猎》，将於9月30日在台献映。故事叙述在移送罪大恶极的罪犯们到韩国的过程中，遭遇前所未有的极端状况，船上的人们必须设法活到最后！《行动代号：狼狩猎》超乎想像的惊人故事和令人冲击的动作场面，让许多韩国媒体都直呼已超越「19禁电影」（韩国限制级电影）的尺度，应该被称为「29禁电影」！

近期因《鱿鱼游戏》的关系，国际高度关注韩国极限生存题材的作品，这也让《行动代号：狼狩猎》成为继奉俊昊导演《骇人怪物》后，睽违16年入选多伦多影展「午夜疯狂」单元的韩国电影！金泓善导演、主演徐仁国、张东润、庭沼玟日前也赴加拿大多伦多国际影展盛装出席当地时间9月16日所举办的世界首映会，本作也被视为是本届影展最具话题的惊人之作，还正式入选了西班牙锡切斯影展、法国诡奇电影节、美国奥斯汀奇幻电影节、西班牙圣沙巴士提安国际影展，在国际引起极大的关注！有残酷、冲击的尺度，还有精彩大胆的动作场面，并融合崭新的科幻题材、写实的特效，令人惊叹连连！



以《技术者们》、《变身》等作获封「类型电影鬼才」的金泓善导演，这次因《行动代号：狼狩猎》独特的拍摄手法与题材，备受国际媒体、观众瞩目，也因此被好莱坞知名公司「WME」（William morris endeavor）相中，签署经纪约。金泓善导演是继奉俊昊导演后，睽违8年受此公司青睐的韩国导演，金泓善导演也透露已准备好关於《行动代号：狼狩猎》的前传与续集，他说：「在构写本作剧本时，就准备好三部曲的作品，这次先单独拍摄了第二个故事。前传会叙述这些角色在菲律宾搭上这艘船前的故事，每个角色都有各自的设定；续集则以本作后续的故事为主。」此消息一出，也令许多影迷感到十分期待。



徐仁国曾透过《请回答1997》、《某一天灭亡来到我家门前》、《美男堂》等多样作品展现精湛演技，这次他在《行动代号：狼狩猎》中，饰演主导叛乱的凶残罪犯「朴宗斗」，是个坏到骨子里的危险人物，连其他罪犯都对他感到畏惧，观众将看到徐仁国前所未见的模样，一睹他从影以来最强烈的一面！而为了诠释大恶角「朴宗斗」一角，徐仁国在外型上也费尽苦心，他表示：「刺青的装扮真的很辛苦，我这次才知道原来我会对贴纸过敏。一开始知道只要贴上刺青贴纸时，还觉得这样应该会很轻松吧，没想到后来竟起了痱子！刺青贴纸除了贴时要花时间外，拿下来也要花很多时间。通常要花4到5小时左右贴刺青贴纸，那段时间真的很难熬！但以『宗斗』的面貌出现时，还是令我感到很开心，真的让我在拍摄现场都昂首阔步！」



而这次徐仁国在电影中的臀部裸露戏，也引起极大的话题，徐仁国透露这是导演在拍摄现场提出的点子，他说：「这是我第一次有裸露戏，满有趣的！但因为我身体有贴刺青贴纸，彷佛穿了一件紧身衣，所以一点都不感到害羞。而且因为一开始就增重了，所以不太担心裸露戏。我的目标就是让体格看起来很壮，肚子的肉也超多，所以一点都不在意。」徐仁国这次为了塑造「宗斗」这个角色而努力增重，他表示：「去年拍完电视剧《某一天灭亡来到我家门前》后，就马上开始拍摄《行动代号：狼狩猎》，当时我从68公斤增重到84～86公斤，差不多增加了18公斤。」他透露起初看剧本时，觉得似乎还需要以其他方式展现「宗斗」凶残的一面，因此才决定让体格变得壮实，让这个角色看起来很凶狠好斗。徐仁国也分享了他的增重过程：「当时我在济州岛待了两周，找了有健身房的住所，一天吃五餐，一睡醒就每餐吃白饭加7颗蛋，每三小时吃一餐，吃著吃著就变胖了！」



韩国影史空前绝后震撼动作巨献《行动代号：狼狩猎》9月30日在台上映。

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