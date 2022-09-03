认识《Running Man》新任主PD崔馨仁：曾为金钟国摔倒流血，也曾突破金钟国防守进球！

为馨仁PD应援～《Running Man》要继续每周带给我们欢乐啊！

《Running Man》最新EP.618（8-28期），崔馨仁（另译崔亨仁、崔亨茵）PD正式升为主PD，不过在此之前她就多次在节目上露脸，观众们对她的印象是什么呢？



印象最深刻的大概是EP.614吧！宋智孝竟然为了藏自己的名牌，苦求馨仁PD开放自己的家让她藏。而馨仁PD接听宋智孝电话时，好巧不巧被全昭旻发现……节目后来就创下纪录――节目上首次公开PD住家环境。此集播出后便有消息她要接任崔宝弼PD的位置，因而使观众印象之深。



其实馨仁PD原为负责金钟国的PD，在金钟国的频道《Gym钟国》里，金钟国就先坦承：「她跟著我受了不少苦，有一次摔得特别严重对我发了脾气。」馨仁PD笑著说起往事：「我的膝盖在流血，他却只担心气球爆炸……」又爆料某次金钟国跑太快甩开了自己，结果为了换奖励反过来找她找了5分钟。



谈话中，馨仁PD透露一开始来到《Running Man》「很害怕」，由於当时的主PD是李焕镇。和焕真PD相当要好的金钟国马上说：「据我所知焕镇不是那种会施压的人。」结果南中PD天外飞来一句：「加害者自己不会知道。」全场哄堂大笑。

问起为何将馨仁PD分配给金钟国，宝弼PD则回答：「金钟国不听男PD的话，但不敢对女PD发火，所以安排了女生……」



在馨仁PD上任后，《Running Man》官方YouTube频道迅速剪出第一支「馨仁PD」合辑影片，这才让观众唤起更多馨仁PD的记忆。比起宝弼PD的各种惨痛经历，馨仁PD倒是「光鲜亮丽」多了。

在宝弼PD在位时期，馨仁PD经常被叫上去和成员对决，有一次比赛网式足球就成了她的黑历史，她和善明PD完全是「臭脚姐妹」。有黑历史当然也有光荣时刻，馨仁PD踢起室外足球便较为擅长，竟能突破金钟国防守进球！



合辑影片还收录了她打池锡辰巴掌、上任前夕被刘在锡放话要捣蛋的画面。看完影片，网友纷纷留言：「为了给馨仁加油马上出了特辑，真是太暖心了，期待接下来的《Running Man》！」「宝弼PD用语言搞笑，馨仁PD用身体搞笑啊哈哈哈」「不止成员，连PD合辑都上传真的太棒了」「连制作组也能变成成员，气氛太好了……」「以后也请打造有趣的《Running Man》！」许多人都为馨仁PD加油打气。

▼《Gym钟国》馨仁PD受访片段（已定位5:04，后续她也照《Gym钟国》来宾惯例接受健身训练）



▼「馨仁PD」合辑



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