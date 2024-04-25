【韩网热门】闵熙珍记者会后舆论大反转

韩网友：「这个人的头脑不够进行渎职。 道德层面无罪。 没有法律她才能活得好。 」

「完全被说服... 刚才她问『我看起来像要篡夺经营权的人吗？？』我心里的答案是『NO』...」

「通过今天的记者会十分确定一件事：她没有篡夺经营权。 以这个智能是想不到篡夺经营权的。 也就是朋友之间闲聊如果中乐透要做什么的程度kk」



韩国网友评论：

1. 也许装傻也是计画的一部份

2. 这个人的职业就是搞概念啊

3. 我觉得她非常聪明，你猜律师为什么让她做两小时脱口秀？

4. 她已经成功了

5. 把闵熙珍当傻瓜的人才是傻瓜kkk

6. 我看了直播，闵应该是真的没有篡夺经营权，她看起来没有那些专业领域的才能

7. 才能全部点在艺术方面了

8. 她真心认为ADOR和NewJeans本来就是自己的，怎能算是渎职呢？

9. 做了渎职的事却无法认知到这是渎职kkk

10. 原本的想法：「闵熙珍怎么回事...」看完直播后：「HYBE才是肮脏的家伙」

11. 报导里说的「篡夺经营权kkt对话」其实是职员们私下骂公司而已kkk

12. 感觉她是非常感性和即兴的性格，就算有野心，也没有阴险冷静、暗中背叛的资质

13. 如果这是演戏，她值得一座奥斯卡小金人，宋康昊崔岷植都自愧不如

14. 不像是会动歪脑筋的人kkk

15. REAL HIPHOP闵熙珍

16. 她有一种「不能我一个人死，必须撕到底」的坚强意志kkk气魄不是普通人kkk

17. 看完了记者会直播，真的就是非常坦率、勇往直前的人，不会对权利低头、想说什么必须说出来，对NewJeans无比真心

18. 闵熙珍超级直白，撕碎了记者会现场kkk

19. 不在乎社内政治、有话直说工薪族的结局XD被要求辞职而感到背叛，所以辞职之前大爆发... 把一直憋在心里的话都讲了出来，看起来很舒畅...

20. 闵熙珍落泪的瞬间全都是提到NewJeans，父母之心应该是真的

21. 记者会历史的里程碑，以有趣来讲是GOAT（Greatest Of All Time）

22. 不管怎样，闵熙珍再开一场脱口秀吧，讲话真的太有趣

出处：https：//theqoo.net/hot/3200723482，https：//www.youtube.com/watch？v=QXAqG1u5PUo&ab_channel=SBS%EB%89%B4%EC%8A%A4，HTTPs：//www.youtube.com/watch？ v=i-Tt7KEzDCE&ab_channel=SBS%EB%89%B4%EC%8A%A4，https://www.youtube.com/watch?v=5Guk8-74goo&ab_channel=SBS%EB%89%B4%EC%8A%A4，https://www.youtube.com/watch? v=Gx8emQg0JBY&ab_channel=%EC%B1%84%EB%84%90A%EB%89%B4%EC%8A%A4

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻