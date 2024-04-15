《Running Man》安稳播出14年共700期！哥哥们喊话「元老」宋仲基：来出演一次吧

《Running Man》播出14年，迎来了700期特辑。

14年里无任何事故的安全播出是整个节目组最大的骄傲。 为了纪念播出700期，成员们进行了一场直播，和观众们直接连线互动。



某位观众提问「成员租赁制度什么时候开始」？自全昭旻去年11月宣布退出后，比起挑选接任的固定嘉宾，节目组决定投入国内综艺史上首次出现的「成员租赁制度」，对此刘在锡回答：「其实我们已经开始了，不是联系了全道嬿嘛，无论是谁我们都会欢迎。 」

接著众人又提到了凭藉爽朗性格和天生的综艺感深受观众习惯的申睿恩，「很多观众都提到了申睿恩，我们也联系了她，不过她最近在拍摄电视剧。 」 还有观众很怀念元老成员李光洙，对此成员们说道：「可以『租借』光洙啊， 让他来参加4周。 」



《Running Man》播出了14年，期间也有多次成员变更，韩流巨星宋仲基就是其中一人，作为节目初创期的元老，自然会被提及，刘在锡在节目中表示：「确实可以请一次仲基，但是他是大明星了」，袒露了自己的担心。池锡辰直接喊话：「仲基啊，就来一次吧。 」听到这里，金钟国也附和道：「仲基很讲义气，等他出新作品的时候我们邀请他看看。 」



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