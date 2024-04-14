【终极二选一】如果是你：听刘在锡唠叨5小时 VS 上金钟国5小时的健身课，HAHA答案超爆笑～

ＷＯＷ～～～大家会怎么选呢？？？这个【二选一】居然暗藏陷阱，被HAHA给识破了！！

HAHA 曾经为了宣传新歌而出演了 Jessi 的网路节目《Jessi’s Show!terview》，当时访谈的过程中，各种【终极二选一】都相当爆笑，其中一题又在最近被网友给挖出来分享，引发了讨论。

Jessi 问 HAHA 的题目是：「听刘在锡唠叨5小时」VS「上金钟国5小时的健身课」，当下HAHA就陷入了苦恼，等於是「精神折磨VS肉体折磨」，但也没有思考太久，一下子就得出了答案！



HAHA 回：「OK！听刘在锡唠叨5小时！」Jessi 感到很惊讶，但听到了 HAHA 的解释后就很有共鸣地激动起来～

HAHA 补充说：「前几天我已经经历了（刘在锡唠叨）７小时。然后，和金钟国一起锻炼５小时，意味著一边健身还要一边听他唠叨。」可谓是双重折磨！！！



大家听完是不是觉得很有道理呢？你的选择是哪一边呢？

PS：我也选「听刘在锡唠叨5小时」，感觉会受益良多～，打开新的人生格局。（而且我不爱运动哈）

▼上述片段已定位在14:02：



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