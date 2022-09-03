認識《Running Man》新任主PD崔馨仁：曾為金鍾國摔倒流血，也曾突破金鍾國防守進球！

為馨仁PD應援～《Running Man》要繼續每週帶給我們歡樂啊！

《Running Man》最新EP.618（8-28期），崔馨仁（另譯崔亨仁、崔亨茵）PD正式升為主PD，不過在此之前她就多次在節目上露臉，觀眾們對她的印象是什麼呢？



印象最深刻的大概是EP.614吧！宋智孝竟然為了藏自己的名牌，苦求馨仁PD開放自己的家讓她藏。而馨仁PD接聽宋智孝電話時，好巧不巧被全昭旻發現……節目後來就創下紀錄──節目上首次公開PD住家環境。此集播出後便有消息她要接任崔寶弼PD的位置，因而使觀眾印象之深。



其實馨仁PD原為負責金鍾國的PD，在金鍾國的頻道《Gym鍾國》裡，金鍾國就先坦承：「她跟著我受了不少苦，有一次摔得特別嚴重對我發了脾氣。」馨仁PD笑著說起往事：「我的膝蓋在流血，他卻只擔心氣球爆炸……」又爆料某次金鍾國跑太快甩開了自己，結果為了換獎勵反過來找她找了5分鐘。



談話中，馨仁PD透露一開始來到《Running Man》「很害怕」，由於當時的主PD是李煥鎮。和煥真PD相當要好的金鍾國馬上說：「據我所知煥鎮不是那種會施壓的人。」結果南中PD天外飛來一句：「加害者自己不會知道。」全場哄堂大笑。

問起為何將馨仁PD分配給金鍾國，寶弼PD則回答：「金鍾國不聽男PD的話，但不敢對女PD發火，所以安排了女生……」



在馨仁PD上任後，《Running Man》官方YouTube頻道迅速剪出第一支「馨仁PD」合輯影片，這才讓觀眾喚起更多馨仁PD的記憶。比起寶弼PD的各種慘痛經歷，馨仁PD倒是「光鮮亮麗」多了。

在寶弼PD在位時期，馨仁PD經常被叫上去和成員對決，有一次比賽網式足球就成了她的黑歷史，她和善明PD完全是「臭腳姐妹」。有黑歷史當然也有光榮時刻，馨仁PD踢起室外足球便較為擅長，竟能突破金鍾國防守進球！



合輯影片還收錄了她打池錫辰巴掌、上任前夕被劉在錫放話要搗蛋的畫面。看完影片，網友紛紛留言：「為了給馨仁加油馬上出了特輯，真是太暖心了，期待接下來的《Running Man》！」「寶弼PD用語言搞笑，馨仁PD用身體搞笑啊哈哈哈」「不止成員，連PD合輯都上傳真的太棒了」「連製作組也能變成成員，氣氛太好了……」「以後也請打造有趣的《Running Man》！」許多人都為馨仁PD加油打氣。

▼《Gym鍾國》馨仁PD受訪片段（已定位5:04，後續她也照《Gym鍾國》來賓慣例接受健身訓練）



▼「馨仁PD」合輯



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