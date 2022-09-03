10月7日准备爆笑！高庚杓、李伊庚、音文硕电影《乐透大作战》一张中头彩的彩券从南韩飞到北韩，奖金到底属於谁

爆笑超越《鸡不可失》，在韩上映后获得一面倒的爆笑口碑，票房成绩亮眼的爆笑喜剧《乐透大作战》，由演员高庚杓、李伊庚、郭东延、阴文锡、朴世婉、李淳元、金珉晧等共同搞笑演出，剧情描绘南韩乐透头彩飘向北韩，展开南北韩天兵最狂交涉，在韩国上映后已连续多日占据整体票房冠军。将於10月7日在台上映！

《乐透大作战》是一部南北韩军人，围绕在57亿乐透头彩的疯狂喜剧，甚至还让这张来自南韩的彩券，如对北传单一样不小心飞越38度军事线，这个惊显又刺激的奇想，不仅幽默，更象徵南北韩关系。让一张原本没有主人的头彩彩券，从最初捡到的南韩兵长，到再度捡到的北韩士兵，两人互相高喊「谁捡到就是主人」，分别为这57亿头彩展开争夺大作战。由横跨大小萤幕，曾演出《嫉妒的化身》《急速首尔》《分手的决心》，最近更与朴敏英合作《月水金火木土》的高庚杓，以及《加油吧威基基》《大画特务》与《暗行御史》的李伊庚，最近正演出搞笑搜查剧《Good Job》与电影《犯罪都市2》的音文硕，《怪异》《黑话律师》中表现亮眼的郭东延等共同搞笑演出。



《乐透大作战》在南韩上映后，也掀起让人吃惊的「票房逆转胜」旋风。虽然上映后连续4天保持整体票房亚军（新片票房冠军），但凭藉口耳相传的爆笑口碑，让本片自上映第5天起，开始「逆转胜」蝉联多日整体票房冠军。尤其民众在观赏后纷纷大赞：「《鸡不可失》之后，好久没笑得这样开心了！」「片长113分钟当中，大概有100分钟都在笑！」「笑到爆米花都喷飞！」对於故事与演员演技，都给予极高评价。《乐透大作战》台湾将於9月30日到10月2日进行抢先口碑场，10月7日起於全台盛大上映。



本片剧情描述即将退伍的南韩兵长千禹（高庚杓饰），某天意外在紧绷的南北韩军事线附近，捡到一张飘向自己的头奖彩券，之后却一个不小心，让这张彩券乘风飘向无法涉足的北韩…。为了靠57亿奖金实现退伍梦想，他使出浑身解数寻找彩券，没想到竟被北韩士兵荣浩（李伊庚饰）给捡到…。跟彩券擦身而过的千禹，以及在北韩不过是张纸片，必须到南韩把彩券换成奖金的荣浩，再加上意想不到的成员们共同加入，双方为了死守这57亿巨额奖金，决定「越线」展开惊险刺激的机密协商…



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