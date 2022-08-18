《Running Man》PD根本極限職業！寶弼PD即將卸任，回顧他的受難記：跌入泥沼、閃到腰、聞腳臭

聞腳臭就是史上最極限，沒有錯吧XDD

《Running Man》主PD崔寶弼本月初確定從《Running Man》請辭，許多觀眾備感不捨。回顧寶弼PD從老么PD熬成主PD過程可不簡單，不僅要親自測試各種懲罰，也經歷各種苦難，總讓觀眾驚呼：「《Running Man》PD根本是極限職業啊！」以下就來回顧寶弼PD生涯幾大受難時刻：

跌入泥沼還大海撈針找鞋（EP.396）

雖然已經是「講到爛」的話題，但想必還是每看必笑的場面吧！完整事情經過是這樣的……李光洙為了逃跑不惜跑進潮間帶，奮戰精神雖然值得尊敬，但可是累慘整個團隊！

時任老么PD的崔寶弼奉命叫回李光洙，光是走入泥沼就很艱難了，更因為要扶起李光洙摔得狗吃屎，連劉在錫都看不下去：「比起我們，看看寶弼……」



一申狼狽的寶弼苦難還沒結束，還得為了找回贊助李光洙的鞋子再次走回潮間帶大海撈針，李光洙身為罪魁禍首卻彷彿事不關己的指揮：「各位對不起！如果是我的鞋還沒關係，但那是贊助的一定要找到！太陽要下山了，請抓緊時間！」



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測試遊戲閃到腰（EP.461）

PD難免要自己測試遊戲，某次任務中的背人挑戰，劉在錫、梁世燦等人因為紛紛挑戰失敗，便喊寶弼來感受挑戰到底有多難。寶弼狀況比成員們更糟，硬撐著背嘉賓張真熙的下場就是大慘叫、扶著腰下場……



寶弼小時候可是因脊椎側彎開過刀，所以腰不太好，幸好他平時有在運動，多年過後腰看起來是滿健康的(?)，還能伏地挺身30下以上（根據《Gym鍾國》）。



順帶一提，寶弼為了測試遊戲遭受的苦難不止這次，先前EP.248也曾播出他測試「高空墜落」的畫面，想必私下測試的遊戲更多了，只能說比較菜的PD「很難當」。

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成員不聽話卻要被賞巴掌（EP.497）

熬了幾年，寶弼終於接任主PD，但遇上李光洙還是沒好事。EP.497專注力任務，李光洙一直分心也一直被扣R幣，屢試不爽。第三次的時候，李光洙忍不住賞了寶弼巴掌，寶弼自己也覺得很好笑。



先前也曾有過一次遊戲，李光洙覺得寶弼偏袒全昭旻亂數西瓜種子個數，二話不說就直接動手了。

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鑑定誰才是腳臭犯人（EP.538）

某次眾人脫鞋行動，有鼓臭味瀰漫開來，梁世燦後來默默和劉在錫打小報告，稱臭味是從全昭旻身上傳來的。眾人為了公平起見，決議讓寶弼一個一個聞……結果犯人就是一開始檢舉全昭旻的梁世燦！



當個PD也要聞腳臭……這大概是許多觀眾認定《Running Man》PD是極限職業的重要關鍵吧！

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