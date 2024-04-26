ADOR一年销售额高达1103亿，NewJeans独得261亿，每名成员入帐52亿！业界：开全球巡演的话至少能多赚2倍

近几日HYBE娱乐与旗下厂牌ADOR内斗的消息闹得沸沸扬扬，民众的目光也都集中在了ADOR旗下艺人NewJeans身上。

NewJeans於2022年7月出道，踏入歌坛不到2年的她们已在全球收获不小的人气，拿下了多个高高奢品牌的代言。

据近期韩国金融监督院数据显示，去年ADOR销售额为1103亿（韩币，下同），比起2022年的190亿，增长了5倍多，光营业利益就有335亿，比起上一年的40亿赤字，仅一年的时间内ADOR就获得了巨大的成功。 除去要缴纳的税收等，纯利润为265亿。去年ADOR支出的的支付手续费为290亿，刨除其中29亿的销售管理费，261亿就是ADOR旗下艺人这一年的核算金。



也就是说NewJeans从ADOR处能分到261亿，而整团共有5名成员，每人入帐有52亿。 NewJeans尚未举办过世界巡演，以目前的状态能赚足50亿，放眼整个K-POP圈都算是巨大的成功。 业界人士分析，将来若举办全球巡回演唱会，核算金将飞速增长，至少是现在的2倍。

然而，ADOR和HYBE目前矛盾激烈，不少人担忧NewJean的前程，HYBE虽然表明了会保护旗下艺人的立场，但ADOR却得到了NewJeans代理律师的同意，双方势必会磕磕绊绊，不少粉丝也担心本次事情会影响团队下个月的回归。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻