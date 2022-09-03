网友感叹男团WINNER大哥金秦禹每个月花百万元照顾的皮肤：「随便拍都在发光」、「比女演员还漂亮」

【多图】大哥这样的皮肤管理太彻底了，有考虑出本书吗？！XD

你喜欢皮肤管理好的男人吗？那绝对不能错过人气男团 WINNER 的大哥「金秦禹」，他彻底的管理可能连你也自叹不如，另一边也会对他的肤况感到惊叹！！

韩国论坛主题为「这是在皮肤科花了300万（韩元）的皮肤啊…」的文章中，原PO感叹金秦禹的肤质状况实在是太好了，就算是记者随便拍的，状态也超好。

*补充：300万韩元约=6.7万台币=1.7万港币=1.5万人民币。

此外，WINNER 之前出演《认识的哥哥》时，金秦禹就透露过自己没有什么物欲，有时候随身物品就用纸袋装著，相当随兴，也过得很节俭，不过成员们却爆料，金秦禹在皮肤科每个月会花300万保养，让他本人忍不住爆笑出声。



姑且不论金秦禹有没有真的花到这么多钱，但他的皮肤管理是真的做得相当彻底！任何一家品牌抢到他这个代言人都是赚到了啊～。

网友留言：「如果有长得漂亮的男人排行，第一肯定投给他」、「自体发光的男子」、「真的比女人还漂亮」、「还以为看到了女演员，超有气质的」、「必须要先有那张脸，才会愿意花那么多钱」、「真的很聪明，钱花对地方了」、「也许没有花到300万，但肯定是用了300万分的努力」、「懂得投资自己的男人」

大家觉得如何呢？

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