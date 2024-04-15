《我家的熊孩子》李准的吝啬行为连铁公鸡金钟国都自叹不如！内衣超过10年不换、房子大但水费不到台币80元！

节目《我家的熊孩子》请来演员李准担任嘉宾，平日也是节俭成性的他，同一件内衣可穿10年，一个月的卡费仅韩币70万元，还有什么样的节俭行径连演艺圈铁公鸡金钟国都自叹不如？

14日李准作客《我家的熊孩子》节目，当日就以「演艺圈的代表吝啬鬼」这样的称号来介绍他，当时徐章焄提问，李准在中学时期买的内衣，历经了超过10年都没更换过，这传闻是否属实？李准表示，自己真的不太喜欢更换东西，内衣如果破损了是会更换的，但内衣却没破……同时李准表示虽然家中空间满宽广的，每月水费也只有3000韩元，原来是因为都在健身房洗澡，他的发言令全场感到相当惊讶。



那么冬天时，李准也提到自己都穿著毛衣生活，也不需要额外的暖气费用，对於伙食费，他也提到在图书馆都有像学校内一样的学生餐厅，价格经济又实惠，如果在那里吃了6000韩元，自己非常爱吃泡面，另一餐再买个2000韩元泡面，一天的食费就以8000韩元解决了。不过如果公司有行程而不是花自己的钱吃饭时，李准就会大口吃肉了。



另外还有交通费用，李准也透露了因为舍不得花交通费用而骑脚踏车的趣事，他说在自己担任练习生的时期，就连每天往返公司的地铁费用都舍不得花用，当时住在松坡区的他，需要往返狎鸥亭的练习室七天，但很想省下地铁费用，所以改为骑脚踏车往返，就算骑再快也得花上50分钟。



节目中也提到李准曾在中学时期对女友「夺命连环call」140多通电话，他笑说当时真的被爱情冲昏头，中学毕业就跟父母说他想要结婚，现在的他能理解偶尔可能会联络不上对方，或者是对方会跟其他男生出去之类的。徐章勋笑说，难道不是因为想省电话费所以现在不狂call了吗？引发全场大笑。



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