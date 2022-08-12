去年才逆袭→续约→发新专，LABOUM传惊收购公司无经营意愿，解散ing

去年才逆袭→续约→发新专，LABOUM传惊收购公司无经营意愿，解散ing

KPOP   2022年8月12日   星期五13:30   草莓  

（封面图源：IG@officiallaboum）

收购后就没有经营意愿，唉……

出道8年的女团LABOUM，去年才走过七年魔咒，昨（11）日却惊传「进入解散程序」。

根据‎STARNEWS报导‎，LABOUM所属经纪公司为INTERPARK子公司INTERPARK MUSIC PLUS，但去年12月INTERPARK事业部门已被Yanolja收购，Yanolja并无经营经纪公司的意愿所以LABOUM已进入解散程序。不过今（12）早最新消息，INTERPARK MUSIC PLUS发布官方声明表示：「虽然已接到相关报导，但尚未确定。」

LABOUM 2014年出道至今已8年，去年第7年合约到期仅队长柔廷离开，另外四位成员昭娟、津锐（ZN）、海仁、率滨均续约成功。成员昭娟说过，原本LABOUM的续约是岌岌可危的，多亏了节目《玩什么好呢》给了续约很大的助力。
（图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

去年5月，‎《玩什么好呢》让企划的团体MSG Wannabe翻唱了LABOUM 2016发行的〈超乎想像〉，原曲很快就在各大音源网站上逆袭‎。同年9月续约，11月就发行了迷你三辑《BLOSSOM》主打歌为〈Kiss Kiss〉，12月和Raewon发行冬日特别单曲〈White Love〉。

‎成员昭娟前阵子才参与《玩什么好呢》限定团WSG Wannabe，取得了音源佳绩更获得音乐放送一位‎。WSG Wannabe开演唱会时，LABOUM几位团员也到场为昭娟应援展现团魂，岂知没过多久LABOUM就传出解散传闻。

（图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

推特上已有不少海内外粉丝表达惋惜、纷纷贴出自认的LABOUM被埋没歌曲，并希望LABOUM就算解约至少能留住团名继续活动「不要解散」。

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