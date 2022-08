去年才逆袭→续约→发新专，LABOUM传惊收购公司无经营意愿，解散ing

收购后就没有经营意愿,唉……

出道8年的女团LABOUM,去年才走过七年魔咒,昨(11)日却惊传「进入解散程序」。

根据‎STARNEWS报导‎,LABOUM所属经纪公司为INTERPARK子公司INTERPARK MUSIC PLUS,但去年12月INTERPARK事业部门已被Yanolja收购,Yanolja并无经营经纪公司的意愿所以LABOUM已进入解散程序。不过今(12)早最新消息,INTERPARK MUSIC PLUS发布官方声明表示:「虽然已接到相关报导,但尚未确定。」

LABOUM 2014年出道至今已8年,去年第7年合约到期仅队长柔廷离开,另外四位成员昭娟、津锐(ZN)、海仁、率滨均续约成功。成员昭娟说过,原本LABOUM的续约是岌岌可危的,多亏了节目《玩什么好呢》给了续约很大的助力。



去年5月,‎《玩什么好呢》让企划的团体MSG Wannabe翻唱了LABOUM 2016发行的〈超乎想像〉,原曲很快就在各大音源网站上逆袭‎。同年9月续约,11月就发行了迷你三辑《BLOSSOM》主打歌为〈Kiss Kiss〉,12月和Raewon发行冬日特别单曲〈White Love〉。



‎成员昭娟前阵子才参与《玩什么好呢》限定团WSG Wannabe,取得了音源佳绩更获得音乐放送一位‎。WSG Wannabe开演唱会时,LABOUM几位团员也到场为昭娟应援展现团魂,岂知没过多久LABOUM就传出解散传闻。



推特上已有不少海内外粉丝表达惋惜、纷纷贴出自认的LABOUM被埋没歌曲,并希望LABOUM就算解约至少能留住团名继续活动「不要解散」。



☆ underrated song of the day ° 。 This is 'Sugar Sugar' by LABOUM. It was released on March 26th, 2015. pic.twitter.com/SmkN2fpSoE

I hope it's just a rumor.

Yet if it's true, at least IPM please give the right of 'LABOUM' name to the remaining four members.



Meanwhile, stream 'Between Us'. pic.twitter.com/0JZMuCk7qc