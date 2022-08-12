太暖～有这样的爱豆好幸福！郑容和记住6年前见过面的粉丝，连昵称、当时见面的场景都记得

6年前有位郑容和的粉丝，在见面时为了拿信给他，不小心跌倒了，郑容和也马上上前讯问有没有事。

나 이거 진짜 부끄러워서 안올리고 싶은건데 ㅠㅠㅠㅠ 넘 다정하잖아 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 어빠 죄송해요.... pic.twitter.com/ya7ky7XPJA — 그냥 용용브이 (@YYloV2) August 21, 2016

今日（12日），这位粉丝（昵称和6年前一样）又在WEVERSE 留言：「虽然是韩国人，但是去日本演唱会的时候，歌单很新颖很好听 嘿嘿... 下次在韩国演唱会上，也想听日本歌曲的 Live！ 谢谢你们一直给我们听这么好的音乐。」这时...郑容和回覆他：「以前跌倒的地方还好吗？」这个记忆力太好了吧～！



另外，郑容和确定与车太铉、郭善英、芮智媛搭挡KBS新剧《头脑共助》。讲述了天才脑神经科学家「申一天」和虽然吊儿郎当但善良的刑警「金明世」，爲解决各种事件和事故而展开特别合作的故事。



郑容和将饰演第三代继承者金汤匙医生「申一天」，一出生就有花不完的财产，同时也是脑神经科学家的他，对於法律、金钱、孤独、死亡等这些很沉重的事物，总是谨慎并无所畏惧，堂堂正正的行动，对於认为自己是垃圾的人们，完全不会同情。感觉和上个角色「吴仁泛」超不同，期待再展现新魅力啊！



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