WSG Wannabe Gaya-G奪一位！SeeYa李寶藍相隔11年再度淚灑音放舞台：「還以為人生不會再有音放一位」

太感動了啦QQ 「哭包寶藍」真的很棒！Gaya-G繼續Gaya-G吧！

節目《玩什麼好呢？》製作中的女團WSG Wannabe，三個小分隊音源發行的成績都相當亮眼，昨（24）日更傳來捷報，小分隊「Gaya-G」（港譯「開始G」，台譯「G動到飛起來」）拿下音樂節目《Show！音樂中心》第一名殊榮。



由於是單個節目企劃的女團，WSG Wannabe只在同為MBC電視台的《Show！音樂中心》打歌，在音源發行兩週後，小分隊Gaya-G終於拿下《Show！音樂中心》第一名，四位成員李寶藍、Hynn、昭娟與鄭知蘇在領獎時都忍不住落淚，尤其是李寶藍。



李寶藍哽咽感謝《玩什麼好呢》製作團隊、WSG Wannabe全成員與代表們，以及喜歡她們音樂的粉絲們，並表示自己不會放棄、會更加努力下去。一說完，Gaya-G的代表劉八峰（劉在錫）和劉美珠（李美珠）就驚喜現身送花，驚訝表示他們是「以防萬一而來的」，得到第一嚇了一跳卻也滿懷感激。



▼Gaya-G得獎影片與安可舞台





李寶藍事後在IG發表長文感言，開頭便感傷的說：「我以為我的人生不會再有音樂放送第一名了，沒想到這一天還是到來了！」也感謝了許多人，最後寫下：「哭到眼睛都腫了，雖然很醜，但還是想和大家分享這份喜悅，所以上傳了照片！呵呵」



李寶藍因為在《玩什麼好呢？》落淚多次，被冠上了「哭包寶藍」稱號，此次獲獎再次哭泣，令觀眾不禁想起「哭包寶藍」這些日子為何而哭。2011年1月30日，SeeYa在《人氣歌謠》舞台上紅著眼眶演唱，因為那是她們宣告解散的最後一個舞台、最後一次音樂放送。11年後李寶藍被選入WSG Wannabe，就是抱著想要重現SeeYa時期抒情歌的心願，選歌的時候還因為遙想過往哭到不能自已。

▼SeeYa最後的舞台



Gaya-G拿下音放第一，觀眾們都非常替她們開心。YouTube得獎影片下方網友留言：「像歌詞一樣，真的在等待之後遇見了奇蹟，四位的相遇就是奇蹟般的命運，以後繼續出音源、只走花路吧♥」「第一次看到歌手得第一而跟著哽咽，大家都很辛苦的熬過了艱難時期，希望能更加成功、經常合體！」「繼〈Sad Step〉（2008年SeeYa的歌曲）再拿下第一，身為SeeYa粉絲真的流淚了ㅠㅠ 14年6個月……」

另外，WSG Wannabe陣中大姐尹恩惠，也在限時動態發布了自己等待節目宣布一位的畫面，激動的向電視機上的Gaya-G成員們比愛心。



最後附上Gaya-G另外三位成員的感言，簡短翻譯之：

Hynn朴惠媛：「音樂中心一位，到現在還沒有實感……不知怎麼的非常開心，但因為太緊張不知道該寫些什麼，就是很感謝大家……♥」和李寶藍一樣感謝了節目眾多人，最後寫道：「以後我們也要一起Gaya-G（一起走下去之意）！！Gaya-G♥♥♥」



昭娟：「曾以為是夢，現在才真實感受到。音樂中心一位……獲得了意想不到的大獎，非常感謝。」除了感謝節目相當人員，昭娟也感謝原團體LABOUM成員們的支持，最後說：「拍攝節目的時候學到了很多，希望這非常幸福的時間不要結束，那麼不足的我能找到這樣的幸運，真的非常感謝。」



鄭知蘇倒像是提前發表了結束WSG Wannabe的感言，將所有在節目上遇見的人們都感謝了一輪，表示自己感受到長久沒什麼情緒起伏的自己，變得「柔軟又堅強」，覺得自己在24歲這個年紀、仍向著成熟大人成長的過程中，最重要的骨架好像漸漸成形了。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞