《月水金火木土》剧本阅读照公开！朴敏英&高庚杓&金宰永带来光明正大的「商务三角关系」

tvN水木剧《月水金火木土》将在9月开播，今日公开剧本阅读会现场影片及演员合照，朴敏英、高庚杓、金宰永的化学反应太令人期待啦！

《月水金火木土》是一部堂堂正正的「隔日罗曼史」，女主角崔尚恩（朴敏英 饰）为了过上完美的单身生活而成为合约结婚专家，周一、三、五与神秘的长期客户郑智镐（高庚杓 饰）在一起，周二、四、六则与新客户大明星姜海镇（金宰永 饰）合作，由《我的室友是九尾狐》《 老顽固实习生》导演南成宇执导。



崔尚恩从出生开始就被培养成完美的人类，外貌、能力、魅力无可挑剔，选择了「单身生活健康者」这一职业而不是结婚。 剧本阅读会现场的朴敏英已经完美融入角色，根据合约对象迅速切换不同气质，从知性girl crush到可爱、反转虚势全都完美消化，不愧是喜剧爱情女神。



郑智镐连续5年垄断崔尚恩的周一、三、五，但从不透露理由，职业、兴趣、性格也蒙著神秘面纱。 高庚杓用迷人的中低音和沉静氛围诠释这一神秘角色，还有不少令人意外的反转魅力。



姜海镇是财阀家的小儿子、知名韩流明星，性格天真单纯、有不为人知的无厘头和调皮一面，让人看了忍不住微笑，即将成为尚恩的「周二、四、六丈夫」。 金宰永经常对朴敏英多管闲事但十分可爱，展现出大型犬一般的气质，有望成为新的国民年下男。



此外，在《海岸村恰恰恰》饰演痴情小巡警的姜亨硕这次饰演朴敏英的好友「光南」，是彼此之间毫无恋爱感觉的现实朋友，也让人十分有共鸣。



朴敏英和两位男主角在一起的气氛截然不同：高庚杓彬彬有礼、令人心动，金宰永则充满意外和惊喜，搞笑连连。 《月水金火木土》将在9月开播，期待这光明正大的「三角关系」啊！XD



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