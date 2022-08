MSG Wannabe再现动人演唱♥ 成员们「求婚」Ending妖精让给池锡辰，李相二打招呼「正著念倒著念都是李相二」

大家都很宠王鼻子哥啊!能看到8人再合体真是太好了QQ 话说,看《非常律师禹英禑》有想到李相二的举手!

6日播出的《玩什么好呢》(玩甚么好呢)公开了WSG Wannabe演唱会下半部,「前辈团」MSG Wannabe现身高歌,圆了去年没能公演的遗憾。

碍於疫情,MSG Wannabe去年告别演唱会采不公开方式,仅在录影过后播出,而今年的WSG Wannabe真真切切的开了场能与观众面对面的演唱会。MSG Wannabe担任嘉宾共演唱了4首歌,8人团体曲〈我爱你〉、顶峰同期〈认识我的人〉、M.O.M〈只看著你〉与〈想听吗〉。

8人之中最为激动的可能是一般池(滥调池;池锡辰)了,因为他「到处」表达想以MSG Wannabe开演唱会的愿望,如今终於实现。〈我爱你〉Ending时,成员们一致的把Ending妖精让给了他,纷纷下跪宛如「求婚」,场面令人觉得又搞笑又温馨。一般池表示想试试看和观众互动「我说一般你说池」,郑基石(Simon D)也马上帮他喊。



成员们之间的互动还有一些有趣场面,如一般池和李东辉。过去都是李东辉吐槽一般池多,想不到这次让一般池抓到机会。一般池看著李东辉的造型问:「你是开飞机过来的吗?」李东辉还很机智的接哏:「看完《壮志凌云:独行侠》(捍卫战士)后感触良多。」



刘在锡让李相二重现去年MBC演艺大赏MC姿态,李相二马上介绍自己是「正著念倒著念都是李相二(이상이),黑吃黑、多伦多、石榴石、文言文、盐酸盐、禹英禑」,用了时下最流行的「禹英禑招呼法」啊!旁边郑基石也一起做了董格拉米招呼:「李 to the 相 to the 二。」



MSG Wannabe能再度合体表演让观众备感动容,YouTube底下影片留言尽是表达兴奋与幸福感:「很想念所有成员。」「非常感谢所有成员一起来,看了很开心。」「MSG Wannabe就是完美组合,2023年期待新曲ing harmonica。」也有观众表示自己看到姜昌谟(KCM)默默拭泪一同哽咽了。



在收看此集《玩什么好呢》后,姜昌谟IG发了多张幕后照道:「#msgwannabe #完整体 2021年最感谢的就是,能和msg wannabe一起做这件事。#刘野好社长 #玩什么好呢 非常感谢、爱你们♥ #msgwannabe #fivever♥」



从去年到今年,还是有观众敲碗著《玩什么好呢》演唱会、希望能召集历年推出的团体SSAK3、退货远征队、MSG Wannabe……等等,不晓得未来能否实现呢?

▼上述MSG Wannabe登台部分片段



