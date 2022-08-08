池昌旭＋崔秀英《说出你的愿望》8月10日即将公开！传达疗愈患者也疗愈自己的正面讯息〜

由演员池昌旭、崔秀英、成东镒、元智安等共同演出的新电视剧《说出你的愿望》即将在本周三8月10日於KBS2首播，这一部主打治愈人们痛苦的疗愈电视剧有什么样的观前看点呢？

《说出你的愿望》剧情描述一位被逼到几乎走投无路的危险青年尹侨莱（池昌旭饰），来到临终病房实现患者们的最后心愿，遇见了在临终病房工作的护士，以及医院的志工。透过这些心愿的实现过程，也疗愈了自己。



主演池昌旭所认为的观前看点就是「完美团队」，意思是剧中的主要演员们各自都带有自己的伤痛而活著，但相遇后来到临终关怀病房，共同实现这些患者们最终的心愿，同时也疗愈著自己的伤口，这样的题材就是本部电视剧作品《说出你的愿望》的重点。而因为担心剧透而不能说出太具体的描述，但池昌旭表示看了这部作品会得到被疗愈以及温暖的感觉，这点是相当肯定的。



而女主角秀英也说明了《说出你的愿望》重点就是这团队为了完成临终患者的最后心愿而努力，所带来的疗愈故事，希望大家能够喜欢这个团队以及她在剧中与池昌旭所展现的默契。演员元智安也提到，池昌旭所饰演的尹侨莱一角，自从来到临终病房工作之后，遇见许多人也经历了许多状况，内心将产生何种变化，将是本剧最令人关注的重点，希望大家也将从中获得一些讯息。



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