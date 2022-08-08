《浪漫医生金师傅3》真的要来了？制作组给在拍新剧的「恩卓护士」金旻载送上咖啡车，网友：「好期待」

8日，《浪漫医生金师傅3》制作团队为正在拍摄《朝鲜精神科医生刘世丰》的金旻载送上应援咖啡车。

应援横幅写著「我好像得了相思病 - 浪漫医生金师傅3制作组 敬上 -」旁边的看板则写著「《朝鲜精神科医生刘世风》演员们和工作人员们加油。」还贴上「石坛医院恩卓护士请客」的贴纸。

220807 support truck has arrived



I can't read properly BUT the writing on banner is

" From #DrRomantic 3 Production team" ???

Thank you, so much #KimMinJae #김민재 #PoongTheJoseonPsychiatrist #조선정신과의사유세풍 pic.twitter.com/zWV0rgt89i — The Joseon Psychiatrist (@psychiatristysp) August 7, 2022

这也让网友们纷纷表示：「恩卓跟金师傅的初次见面现在真的要解开」、「快点 快点 呜呜」、「晕 第三季真的要做了吗」、「希望第一、第二季的人马都回归」、「导演好好休假回来，我等你」、「终於要来了吗」等等。（《浪漫医生金师傅》的刘仁植导演最近还拍了大热剧《非常律师禹英禑》，今日他们飞往峇里岛度假）



2016年11月播出第一季，由韩石圭、柳演锡、徐玄振出演；2020年播出第二季，由韩石圭、安孝燮、李圣经出演，两季都创下超高收视和高讨论度。



去年9月，有相关人士透露：「《浪漫医生金师傅》决定制作第三季，韩石圭、安孝燮将出演，以2022年冬天播出（前两季都是在冬天播出）为目标。」当时SBS回应：「目前还在讨论阶段。」不过...制作组一起送应援咖啡车，就代表那天快来了吧～期待！期待！



另外，《朝鲜精神科医生刘世丰》由金旻载、金香起、金相庆主演，讲述在朝鲜王朝时期医术高明的帅气内医院医官卷入不明阴谋后遭驱赶到一处怪异但又美丽的村落，以及和村中人们相遇后成为真正心医的故事，已经在8月1日首播。



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