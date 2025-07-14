朴明洙针对17年前《无限挑战》的粗鲁事件向刘在锡道歉：「那时我精神上真的很辛苦」

上周播出的 MBC 综艺节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢？）中，因为刘在锡、朴明洙、HAHA再次聚首，曾经的国民综艺《无限挑战》多个事件也再度被提，朴明洙也不断对刘在锡表达歉意。

因久违参与户外综艺、热情满满的「综艺巨星」朴明洙一登场就转换了全场气氛，也让许多粉丝怀念起当年的《无限挑战》画面。



当天刘在锡对朴明洙的出演表示欢迎，说道：「哥来了真好，还记得以前的事吗？」接著提起17年前《无限挑战》的有氧舞蹈特辑。当时因刘在锡建议再多练习，讲话略显挑衅，结果朴明洙一气之下，用泡面盖敲了他一下。



刘在锡坦言：「事过境迁后，我能理解当时哥和其他成员的心情。」他接著说：「以前觉得哥太过分了，但我结婚之后就懂了。换个角度想想，那些曾让人气愤的事，也变得能理解了。」



对此，朴明洙道歉表示：「其实不算什么大事，但我当时精神压力真的很大。」他还说：「人在痛苦的时候，即使想搞笑也搞笑不起来，都是周围的人在努力逗笑。」展现出谦虚的一面，令成员们惊讶地问：「你怎么变了这么多？」刘在锡则感性地说：「注定要见的人，总会再见到。这就是人生啊。」

▼开场时，朴明洙也对私下说刘在锡坏话的事情再次道歉，两人把话说开很快就和好，刘在锡因为朴明洙的诚实相告而很快就原谅了他，两人依旧感情相当好。



看到曾经熟悉的工作人员们都还在～



另外，集结演艺圈搞笑高手的欢笑、趣味与感动於一身的「无极限」开放式综艺节目《玩甚么好呢？》，每周六晚间6点30分播出，Viu也会每周上架最新集数。



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